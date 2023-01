¿Qué ha sido de Anglés y Ricart? El misterio y una complicada reinserción social rodea a los dos culpados por el Crimen de Alcàsser

A su pesar, la localidad valenciana de Alcásser ha pasado a la reciente intrahistoria de España por el secuestro, violación, tortura y asesinato de Míriam, Toñi y Desirée. Desaparecieron la noche del 13 de noviembre de 1992 y el 27 de enero de 1993, cuando habían pasado ya 75 días, se encontraron sus cadáveres en una fosa en el barranco de la Romana, cerca del pantano de Tous. Han pasado ya 30 años.

El juicio por el triple crimen se llevó a cabo en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia desde el 12 de mayo de 1997 y hasta el 30 de julio. Miguel Ricart, el único procesado, estaba acusado de rapto, violación, asesinato e inhumación ilegal de las tres menores. El otro autor, Antonio Anglés, había huido.

El 5 de septiembre de 1997 se dictó la sentencia. Ricart fue condenado a 170 años de prisión por rapto, violación y asesinato con los agravantes de despoblado y ensañamiento. También se le impusieron las costas del juicio y una indemnización de 300 millones de pesetas para las familias de las víctimas.

Entierro de una de las niñas de Alcàsser. 20M EP

Qué ha sido de Anglés

Ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil consiguieron nunca saber del paradero de Antonio Anglés, que emprendió su huida nada más cometer los asesinatos. Una de las primeras pistas le situó, en enero de 1993, en una peluquería de Valencia. Los dueños del negocio alertaron a la policía después de haber atendido a un cliente que había acudido para que le quitaran el rubio teñido del pelo y que coqueteaba con las empleadas.

Pero Anglés logró desaparecer. Hubo pruebas suficientes para demostrar que huyó a Portugal y que desde Lisboa embarcó hacia Irlanda como polizón.

Antonio Anglés continúa en busca y captura ARCHIVO

El libro El fugitiu (Vincle Editorial), de los periodistas Genar Martí y Jorge Saucedo, incluye el testimonio de Kenneth Farquharson Stevens, capitán del City of Plymouth, el barco mercante en el que se coló Anglés como polizón.

Farquharson Stevens, que nunca habló con la prensa, cuenta en el libro que descubrieron al delincuente ya a bordo y que le tuvieron confinado. Pese a estar vigilado, consiguió fugarse en un bote. No fue lejos. El capitán explica que la historia se repitió. Rescataron del mar a Anglés; le volvieron a confinar; y de nuevo logró escapar.

Dos veces fue encerrado en un camarote del mercante donde se coló de polizón a Irlanda y dos veces consiguió huir

Eso ocurrió a poco más de una milla de que el buque atracara en el puerto de Dublín. ¿Llegó Anglés a la costa o murió ahogado? En el libro de Martí y Saucedo, el experto marino no descarta que el asesino de Alcásser alcanzara tierra nadando. Si murió, nunca se encontró su cuerpo.

Ficha de la INTERPOL de Antonio Angles. INTERPOL

Y nada más. Nunca se ha sabido nada más de Antonio Anglés. Hoy sigue siendo el hombre más buscado de España y por eso el crimen de Alcásser sigue siendo un caso abierto. De hecho, la investigación del Juzgado de Instrucción número 6 de Alzira, siempre ha tenido una pieza dedicada exclusivamente a la localización de Anglés. En noviembre del pasado año, ese juzgado ordenó varias pruebas de restos hallados en la fosa donde fueron enterradas las tres adolescentes.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad aún intentan dar con el asesino. En 2021, la Policía Nacional lanzó una campaña con la colaboración de Europol solicitando -una vez más- la colaboración ciudadana. El de Anglés es un caso por cerrar porque sigue huido y porque, si murió, nunca ha habido cadáver.

La vida de Ricart

Miguel Ricart ARCHIVO

Miguel Ricart fue entonces la única persona juzgada y condenada en relación con el secuestro, violación, tortura y asesinato de Míriam, Toñi y Desirée. Cumplió 21 años en la cárcel entre las prisiones de Picassent (Valencia), la de Castellón, la de Zuera (Zaragoza) y, finalmente, la de Herrera de La Mancha (Ciudad Real). Nunca recibió visitas ni se le concedieron permisos.

Se vio beneficiado por la suspensión de la denominada doctrina Parot. Y así, en lugar de salir en libertad en 2023 lo hizo en 2013, el 29 de noviembre de aquel año.

Fui un cabeza de turco... Lo que les hicieron a esas niñas no tiene perdón de Dios"

Lo primero que hizo Ricart tras salir de la cárcel de Herrera de la Mancha el 29 de noviembre de 2013 fue preguntar por su hija: "¿Cómo es mi hija? Me han dicho que es muy guapa". Se refería a Rosa María, la bebé de seis meses a la que abandonó junto a su madre mucho antes de ser condenado.

Miquel Ricart, saliendo de la prisión de Herrera de la Mancha. EFE

Ya en libertad intentó rehacer su vida, primero en Córdoba. Se cree que Ricart tomó un AVE en dirección a Andalucía, tras pasar varios días en una pensión de Madrid. Sólo un mes después se le vio en Barcelona. Un hombre que viajaba en el mismo autobús que le trajo desde la ciudad andaluza contó que iba "muy tapado", tal vez tanto como cuando salió de prisión.

Pero Ricart no debió tener mucha suerte en la Ciudad Condal. Se tienen noticias de que luego lo intentó también en la capital española. En estos años, se ha ganado la vida como ha podido, visitando con frecuencia comedores sociales y siempre cerca de lo ilícito y de la droga, como consumidor y como camello.

Noticia fehaciente de su vida no se tuvo hasta el 18 de enero de 2021. Aquel día la Policía Nacional le encontró en un piso okupa en el barrio de San Isidro de Madrid, cuando presuntamente iba a comprar droga. Y lo mismo en diciembre de 2022, cuando los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona lo detuvieron en un narcopiso del Raval por tráfico de drogas.

Imagen reciente de Miguel Ricart. POLICÍA NACIONAL

Aunque ha procurado mantenerse en el anonimato, cierto tipo de medios le han buscado con ahínco. El programa Alerta 112 le entrevistó en 1999, cuando aún estaba entre rejas. Ricart insistió en su inocencia y dijo que tenía la conciencia tranquila. En aquella ocasión aseguró que Anglés había sido asesinado en España y que "la verdad del caso Alcàsser" no había salido a la luz.

No soy un monstruo y no he hecho mal a nadie... No me puedo arrepentir de algo que no hice"

Ya en libertad, fue entrevistado por el programa Espejo Público. Allí dijo ser "un cabeza de turco". "Lo que les hicieron a esas niñas no tiene perdón de Dios", declaró.

He publicado un episodio en @ivoox "El Rincón del Disidente | Entrevista exclusiva a Miguel Ricart tras 30 años de silencio" #podcast https://t.co/0p2pJEPPBH — El Rincón del Disidente (@DelDisidente) January 6, 2023

En su más reciente entrevista, al poco de ser detenido en el narcopiso del Raval, habló con el podcast de El Rincón del Disidente. Lo dijo una vez más: "Yo no soy un monstruo y no he hecho mal a nadie... No me puedo arrepentir de algo que no he hecho".

"A los que creen que soy culpable, les digo que se laven la cara para despejarse. [...] Se equivocan de persona, si en treinta años no han encontrado pruebas en qué se basan para decir que soy culpable", ha declarado.