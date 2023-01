Jorge Javier Vázquez, ante unas imágenes donde torean a un becerro en una boda: "Asco"

En las últimas horas está circulando un vídeo en las redes sociales que muestra a un becerro siendo toreado en la celebración de una boda y al que ha reaccionado Jorge Javier Vázquez.

El presentador de Sálvame, que, como ha manifestado públicamente en varias ocasiones, se ha mostrado siempre en contra de las corridas de toros, ahora ha dado su opinión, escueta pero rotunda, sobre estas imágenes.

"Asco", ha escrito el comunicador catalán en reacción al vídeo. "¡TOREAN A UN BECERRO EN UNA BODA! 🤮", escribe en el encabezado del tuit el usuario Rubén Pérez. "Un animal que debe tener muy pocas semanas de vida es objeto de diversión para estos anormales. La élite intelectual del país...", concluye.

El mediático periodista se ha declarado públicamente fiel defensor de los animales y también antitaurino. "Me siento profundamente español, me siento profundamente catalán, me siento profundamente madrileño, pero soy totalmente antitaurino convencido", dijo, por ejemplo, el pasado septiembre, cuando regresaba a la tele tras las vacaciones de verano.

Respecto a este asunto, afirmó: "Nadie se pone en la piel de esos pobres animales. Nadie les dice: '¿Quieres participar en un juego en el que te van a machacar, torturar, humillar y matar delante de muchísima gente?' Morir, un acto tan íntimo como la muerte, ¿convertirlo en un espectáculo? Por favor, vamos a empezar a valorar todo esto".