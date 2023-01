Los médicos andaluces desconvocan la huelga del día 27 al alcanzar un acuerdo con la Junta para limitar sus agendas diarias

No habrá huelga sanitaria finalmente en Andalucía este viernes 27 de enero, después de que la Consejería de Salud y Consumo haya alcanzado un acuerdo con el Sindicato Médico Andaluz (SMA) para limitar las agendas diarias de los facultativos en los centros de salud.

Tras una reunión mantenida este miércoles a primera hora entre la titular del ramo, Catalina García, y el presidente del SMA, Rafael Carrasco, a la que también han asistido la vicepresidenta de la organización sindical, Ana Duarte Romero, y el secretario general, Ángel Tocino Ferrera, la Consejería ha comunicado el acuerdo alcanzado, que supondrá que las agendas de los médicos de familia no superarán los 35 pacientes diarios, mientras que las de los pediatras no pasarán de 25.

Para lograr este objetivo pactado, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) tomará las medidas "necesarias", como seguir trabajando en la reorganización del sistema de atención al paciente urgente o que acude sin cita al centro de salud, de manera que estos no supongan un aumento en la ratio o una disminución en el tiempo de atención. Así, las urgencias en Atención Primaria serán atendidas por los facultativos designados para ello en los distintos tramos horarios, según la organización de cada centro, sin incluirse en las agendas ordinarias de los médicos de familia para evitar superar ese límite de 35 citas.

Igualmente, ha explicado la Consejería de Salud, para evitar que las demoras aumenten, se abrirán jornadas de tarde en concepto de continuidad asistencial, para que así los médicos, a cambios de incentivos, puedan atender a todos los pacientes sin superar los límites diarios acordados en la jornada ordinaria. El número máximo de pacientes que los médicos atenderán por las tardes será de 25, mientras que la atención pediátrica vespertina está pendiente de realizar un porcentaje que fije el número exacto.

La consejera ha puesto en valor el diálogo, el entendimiento y el consenso, que son "fundamentales" para avanzar en cualquier ámbito y, en este caso, "especialmente importantes" para garantizar una mejor salud para todos los ciudadanos de Andalucía. "Quiero destacar, como no puede ser de otra manera, el trabajo conjunto de ambas partes y el compromiso para llegar a este acuerdo. En Andalucía, como en cualquier otra comunidad autónoma, el diálogo entre la Administración y las organizaciones sindicales es esencial para garantizar una sociedad más justa, equitativa y próspera", ha manifestado García.

Por su parte, el presidente del SMA, Rafael Carrasco, ha mostrado su satisfacción por que sus reivindicaciones "hayan sido consideradas", y ha confiado en que la implementación de las medidas acordadas "suponga un avance significativo en la atención al paciente", considerando que la limitación de agendas es "una buena solución".

En todo caso, y pese a la desconvocatoria del paro que estaba previsto para este viernes 27 de enero en toda la comunidad, Carrasco ha asegurado que el sindicato seguirá "monitorizando los avances" para "testar la correcta puesta en marcha" de las iniciativas. Y seguirán "negociando y reivindicando ante la Administración todas aquellas cuestiones que aún quedan pendientes y que consideramos necesarias para la mejora de las condiciones laborales y retributivas de los facultativos andaluces".

Reclamación al Gobierno

La consejera andaluza de Salud ha vuelto a reiterar que el principal problema de la sanidad pública a nivel nacional es la falta de profesionales, por lo que ha insistido en pedir al Ministerio de Sanidad que convoque una reunión del Consejo Interterritorial de Salud "de manera urgente". Es, ha dicho García, "el segundo que pido, porque llevo pidiendo uno desde el 31 de diciembre para hablar de la situación de la pandemia y todavía no lo ha convocado". Recordemos que la Junta se ha mostrado contraria a la intención de Sanidad de retirar en breve las mascarillas del transporte público, una decisión, afirma la consejera, que se debe tomar en el seno del Consejo Interterritorial y con el consenso de todas las comunidades.

García ha señalado que también se le ha reclamado al ministerio, antes de la celebración el pasado fin de semana de los exámenes del MIR, que "no se quedara fuera ninguno de la formación especializada" y, sin embargo, finalmente "se van a quedar fuera 4.000", algo que ha reconocido no entender ninguna comunidad autónoma. Igualmente, ha reclamado al Gobierno la flexibilización de los criterios para las unidades de formación porque sin ellas Andalucía no puede acudir a la acreditación de más plazas al no poder cumplir los criterios, al tiempo que se le ha reclamado a las universidades el aumento de las plazas de médicos.

La consejera ha asegurado que Andalucía ha estado "haciendo los deberes" desde 2019, de forma que es la comunidad que más plazas MIR ha ofertado, 1.800 en la última convocatoria, lo que supone el 21% del total nacional, y 453 más que en el año 2018, aunque reconoce que "la situación no se cambia de la noche a la mañana". Según los cálculos de la Junta, si todas las administraciones hacen "sus deberes" hasta los años 2025 o 2026 no se podrá "revertir la situación" y cubrir las jubilaciones, y además habría médicos para las bajas y los periodos de vacaciones, ha explicado la consejera.