Naomi defiende su actitud durante la presentación de solteros en 'La isla de las tentaciones 6': "Estoy loca, pero no tanto"

Muchos son los participantes que, tras el estreno de la sexta temporada de La isla de las tentaciones el pasado lunes, han llamado la atención. Ya se convirtieron en trending topic rostros como Elena o David, la pareja que se llaman "Barbie y Ken", pero también Naomi, que recibió muchos comentarios en redes por su actitud en la presentación de las solteras.

La valenciana de 26 años acudió al programa junto a su novio, Adrián, de 31, con el que lleva dos años. Según contaron, antes de entrar dejaron claro que, si alguna tentadora se enfrentaba a ella, él no debía darle la cita. Finalmente, no lo cumplió, pues él eligió como favorita a Jenny, con quien Naomi discutió durante la presentación de solteros y solteras.

"Agárrate que vienen curvas" fue lo que la tentadora le dijo al pasar frente a ella, lo cual hizo que se encendiera y comenzara una discusión. Acto seguido, la valenciana se dirigió a su novio para decirle que no le diera la cita a ella. Pero, además, se ofendió muchísimo por las imágenes que vio de él en la villa, donde aparecía bailando con otras chicas.

Obviamente, los espectadores no pasaron la oportunidad de comentar el programa en Twitter, y convirtieron a la participante en tendencia. Por ello, la propia Naomi utilizó sus redes para reaccionar a su participación en el programa, y publicó un vídeo en TikTok en el que bromeaba con su actitud durante el primer programa.

Pero, además, también respondió a los mensajes que le hicieron trending topic y se defendió de las críticas que recibió por sus palabras y su comportamiento durante la presentación de los solteros.

"No sé si reír o llorar. Quien me conoce sabe que estoy loca, pero no tanto. Es una situación límite y tenía los sentimientos, los nervios, los miedos... todo a flor de piel", escribió en un story. "Es normal que no lo entendáis, ni yo lo entendería si no hubiera estado ahí. Igualmente, mil gracias por el apoyo".