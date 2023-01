La profesión de una comensal de 'First Dates' deja sin palabras a Carlos Sobera

Hay pocas cosas que sorprendan a Carlos Sobera en First Dates, ya que en todos los años de emisión del programa de Cuatro ha visto de todo y a multitud de comensales.

Pero Jordan consiguió dejar sin palabras al presentador este martes. Y es que la irlandesa le contó al conductor del programa que trabajaba como tanatopractora (persona que se encarga de preparar a las personas fallecidas para su traslado y exposición en el velatorio).

Jordan y Carlos Sobera, en ‘First Dates’. MEDIASET

"Más que mi trabajo de reconstrucción, me gusta observar la reacción de las personas al ver a su ser querido por última vez", comentó Jordan, que explicó que había acudido al restaurante en busca de un hombre "un poquito grande y bruto".

Su cita fue Pedro: "Me gusta mucho dar volteretas y la gente me dice que tengo pinta de chulo", admitió el comensal antes de conocer a su pareja de la noche.

El castellonense le contó a Jordan que, además de dar clases a niños de judo y boxeo, algo que le apasionaba, estudió ilustración y que se había tatuado el solo su cuerpo.

Jordan y Pedro, en ‘First Dates’. MEDIASET

"No me gustan los niños", admitió la irlandesa, que también dejó en shock a su cita cuando le dijo su profesión. "Hubiera preferido a alguien con un trabajo más afín al mío", señaló Pedro.

"He encontrado el trabajo que siempre había soñado y que me gustaría ser la tanatopractora que mejor reconstruyera del mundo", le explicó Jordan, pero Pedro no asimiló que su cita trabajaba con difuntos.

Al final, la irlandesa sí que quiso tener una segunda cita con el profesor: "Es un chico muy agradable". El castellonense, por su parte, prefirió no volver a quedar: "No he sentido chispa", afirmó.