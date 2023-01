Tita Cervera le confiesa a Risto en 'Viajando con Chester' sus infidelidades: "Todos cometemos fallos"

Risto Mejide viajó este martes con su chester hasta el Museo Carmen Thyssen de Málaga para entrevistar a Tita Cervera, la sexta mujer más rica de España, según Forbes, con un patrimonio estimado de 1.300 millones de dólares.

La baronesa Thyssen no tuvo ningún problema en hablar con el presentador sobre su pasado amoroso, ya que estuvo casada primero con Lex Barker, el actor que encarnaba a Tarzán; luego con Espartaco Santoni y, después, encontró el amor en el Barón Thyssen.

Cervera contó en Viajando con Chester lo que le dijo al actor cuando le pilló en compañía de otra actriz cuando le fue a visitar por sorpresa en un hotel: "La infidelidad es dura. La deslealtad es lo que no soporto".

Recordó entre risas que "le conocí en un avión. Lex me dio un autógrafo a cambio de mi dirección". Y añadió que "yo escribía mi diario y puse que acababa de conocer a mi futuro marido. Me encantó conocerlo".

"Me llamó en Nochebuena y me dijo que si me podía venir a visitar a Barcelona. A mis amigas les dije que me pasaría con Lex Barker. Iba encantada", admitió la invitada.

Sobre su segunda pareja, Espartaco Santoni, afirmó que "era de otra mentalidad, otro círculo, otra educación... Fue buen amante, pero no buen marido". Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza también le fue infiel: "Me lo confesó después de que una mujer no dejase de llamarle", aseguró Cervera.

"¿Tú has tenido ese momento tonto con alguien?", le preguntó Mejide. La baronesa le contestó que "he metido la pata muchas veces en mi vida, todos cometemos fallos, también he sido infiel".