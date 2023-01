Rafael Álvarez, 'El Brujo', en 'El Hormiguero': "Al público no le importa que me equivoque en mis obras"

El Hormiguero recibió este martes la visita de Rafael Álvarez, El Brujo. El actor lleva volcado en el teatro desde hace años, llegando representando actualmente hasta siete obras en cartelera

Una de ellas es Autobiografía de un yogui, de la que charló con Pablo Motos y también que estrenará en marzo en Madrid su nueva obra, El viaje del monstruo fiero.

"¿No te confundes interpretando tantas a la vez?", le preguntó el presentador. Álvarez le contestó que "el otro día comencé interpretando El Lazarillo, pero me confundí y terminé con textos de la Odisea".

"Al público no le importa que le equivoque, van a verme... Recuerdo que una vez, en interpretando el Lazarillo, a los tres minutos tocaba una trompeta. Entonces un señor del público me pidió que volviera a tocar porque no le gustaba que hablara", señaló entre risas.

Y recordó que "era un monólogo de hora y media y lo acorté a 20 minutos. El alcalde del pueblo vino a verme y me dijo que terminara la obra, que si no, no cobraba".

"Pero soy muy tenaz para cobrar, sobre todo con los ayuntamientos, y creo que al final lo hice, aunque no lo recuerdo", admitió.