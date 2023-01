No sé si se habrán dado cuenta, pero ahora todos somos “gente”. No somos ciudadanos, sino “gente”. Creo que es un éxito de Podemos, de Pablo Iglesias, concretamente. Crear lenguaje es sinónimo de poder o, como mínimo, de tener mucha presencia en los medios. Es como lo de “empoderarse”, otra creación de Podemos y su universo de poetas utópicos y manuales de autoayuda.

Bueno, y eso de “gente”, ¿qué significa? ¿Un empresario es “gente”?, ¿un empresario que tuvo una idea, se hipotecó hasta las cejas, fundó su empresa, creo riqueza, es “gente”?, ¿un autónomo es “gente”?, ¿un funcionario es “gente”?, ¿un trabajador sin cualificar es “gente”?

¿Quién es “gente” y quién no es “gente”?, ¿uno que no roba es “gente”?, ¿ingresar menos de 27.000 euros te hace ser “gente?, ¿tener ingresos anuales por encima de 35.000 euros es “gente” ?, y si fueran 75.000 euros, ¿sería “gente”? Y si no puedes pagar el alquiler, entonces, sí, ¿eres gente?

Pagar impuestos, cumplir con tus obligaciones, las que sean, ¿te hacen ser “gente” o no lo eres si tienes más ingresos que la media?, ¿ser inspector de hacienda es “gente”?, ¿Yolanda Díaz es gente? ¿Pedro Sánchez?

Esforzándote, llegas a la conclusión que a lo que hoy se le llama gente, ayer, se le llamaba pueblo. Pero estamos donde estábamos: ¿Qué es pueblo?, ¿Ayuso es pueblo?, ¿lo es Ione Belarra?

Hasta hace muy poco, era la izquierda y sus franquicias la que solían hablar en nombre del pueblo y para el pueblo, ya saben, superioridad moral. ¡Pero es que hoy ya lo dice el mismísimo Partido Popular!

Por cierto, ¿sus dirigentes son “gente”?, ¿y sus militantes?, ¿y sus votantes? Si la derecha gana las próximas elecciones generales, ¿quién los habrá votado? ¿Alienígenas? ¿Los no gente? Porque claro, cuando la izquierda habla de “gente” se refiere a la buena gente, ¿no? Entonces, ¿qué son los votantes del PP?, ¿son mala gente?, ¿gente equivocada?