La líder de Podemos Aragón califica la ley del 'solo sí es sí' de "tragedia" y el partido dice que sus palabras se tergiversaron

La líder de Podemos Aragón y candidata a la Presidencia de la comunidad autónoma por esta formación, Maru Díaz, ha reconocido que la aplicación de la ley del 'solo sí es sí' "está siendo dolorosa" y una "tragedia", aunque "ni la vocación" de este texto "ni la del legislador" era que ocurriera "lo que está pasando". Unas horas después, el partido ha afirmado que su coordinadora en esa comunidad apoya la norma y que sus palabras se "tergiversaron".

"Hay muchas mujeres que están viendo cómo sus agresores sexuales o cómo las personas que han abusado de ellas se ven beneficiadas de una ley que no tenía esa vocación", dijo este lunes en una entrevista en el programa La Rebotica, de Radio Zaragoza.

No modificar ahora el articulado "no es una cuestión de soberbia, sino de legislación", puesto que, aunque se cambiara, los reos ya se podrían acoger a la ley más favorable, según ha esgrimido. "Por tanto no tendríamos margen de maniobra", ha asegurado.

Díaz ha remarcado que esta ley posee "otras muchas partes muy positivas, que se irán viendo con el paso de los años, pero ha quedado todo muy enturbiado por esas reducciones de penas que creo que no tendría que haber tenido lugar".

Díaz matiza sus palabras

Unas horas después de esta entrevista, la líder de Podemos en Aragón escribió dos publicaciones en Twitter. "Respecto a mis declaraciones sobre la ley del 'solo sí es sí', insisto en lo ya dicho: esta es una ley necesaria que protege a las mujeres frente a las violencias sexuales y cuyos avances los iremos viendo con el tiempo", ha recalcado.

Dicho esto, para mi es humano e inevitable empatizar con el dolor de aquellas mujeres que, por culpa de una aplicación injusta de la ley por parte de algunos jueces, están sufriendo estos días. De eso también va el feminismo. — Maru Díaz (@MaruDiazCalvo) January 23, 2023

"Dicho esto, para mí es humano e inevitable empatizar con el dolor de aquellas mujeres que, por culpa de una aplicación injusta de la ley por parte de algunos jueces, están sufriendo estos días. De eso también va el feminismo", ha añadido.

Posicionamiento del partido

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha subrayado en una rueda de prensa este martes que la coordinadora del partido en Aragón apoya la ley del 'solo sí es sí' y sus declaraciones se "tergiversaron".

Echenique ha remarcado que la propia Díaz aclaró luego en redes el sentido de sus declaraciones, al sentenciar que se han "tergiversado" sus palabras. Por tanto, ha ahondado en que "no hay nada más que decir" porque la dirigente autonómica tiene la misma posición que el conjunto de la organización sobre esta ley.