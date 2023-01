'En boca de todos' habla, en exclusiva, con la hermana de la menor víctima de abusos sexuales consentidos por su familia

En los últimos días, los matinales informativos se han hecho eco del terrible suceso ocurrido en Baleira, una pedanía de Lugo. Allí, una niña fue víctima de abusos sexuales desde los siete hasta los trece años por parte de sus familiares. Este martes, En boca de todos ha mostrado, en exclusiva, la conversación con la hermana de la víctima, acusada de haber consentido las agresiones sexuales.

Tal como ha destacado Nacho Abad, la hermana de la víctima "la animaba y la presionaba para que mantuviese relaciones sexuales con su marido y con el cuñado". Así, pese a que tienen que entrar en prisión, los acusados tienen un mes para hacerlo y, de momento, continúan viviendo en la casa donde ocurrieron los hechos.

La sentencia dicta que los acusados tendrán que enfrentarse a tres años de prisión y una orden de alejamiento de 500 metros de la víctima. Además, durante seis años, vivirán en un régimen de libertad vigilada. También han tenido que pagar una indemnización de 50.000 euros a la joven agredida.

En exclusiva, la hermana de la víctima ha comentado al matinal que la madre de la niña también vivía en la misma casa donde se cometieron los delitos. Respecto a la relación con la víctima, la hermana ha destacado: "Ella y yo éramos uña y carne. Nosotros le comprábamos todo, nosotros le hicimos la comunión, todo, absolutamente todo. Jamás en mi vida se me ocurriría decirle a mi hermana, con la que me llevo once años, que se acueste con mi cuñado ni con mi marido ni con nadie, por Dios...".

"Ella llegó a estar embarazada, en un principio nos dijo que era de mi cuñado", ha agregado la mujer que ha destacado que intentaron denunciar al cuñado, pero "la niña no quería que nadie supiese absolutamente nada". Desde el plató del matinal de Cuatro, Nacho Abad ha destacado que, pese a haberlo negado todo al equipo de En boca de todos, la acusada reconoció los delitos que se le imputan ante el juez.