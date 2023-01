Nadia Jémez explica por qué ha estado ausente de sus redes sociales: "Les voy a perdonar porque me han salvado la vida"

Las vacaciones de Nadia Jémez en Barcelona no han sido tan buenas como la joven se hubiera imaginado. Después de estar ausente de sus redes sociales durante unos días, la que fuera concursante de Pesadilla en el paraíso le ha contado a sus seguidores el porqué de su "desaparición".

Y es que la escapada de la joven junto a su novio, el streamer xBuyer, para descansar de los exámenes del primer cuatrimestre, se ha visto truncada por un problema de salud que la obligó a visitar urgencias.

La hija de Paco Jémez ha contado a través de su cuenta de Instagram su situación: "Me puse malísima, hasta el punto de que me quería morir. Sudando frío, temblando, vomité ocho veces. Yo sentía que me estaba muriendo y le dije a Javi (su novio) que llamase a una ambulancia o me llevase a urgencias". La joven ha explicado que empezó a sentirse mal de estómago antes de ir a cenar, y tras salir del restaurante su dolor empeoró.

"Estaba tan mareada que me caía al suelo y le dije a Javi que se despidiera de mí de la forma más bonita que pudiera porque no me iba a ver nunca más", ha asegurado la influencer que finalmente fue ingresada en urgencias. Allí, según ha contado, estuvo cuatro horas. "Yo pensé que eso no pasaba, pero sí que existen, entonces cuando vuestra madre os diga que os esperéis dos horas para bañaros, hacedle caso, porque los cortes de digestión pasan por esa y otras razones".

La joven ha asegurado que sentía que se moría y que de no ser por los médicos no lo "hubiera contado". Además, ha asegurado que anotaron mal tanto su nombre como su fecha de nacimiento, aunque "les perdona porque le han salvado la vida". Finalmente, Nadia ha explicado que deberá tomar medicación durante los próximos cinco días y que, durante ese tiempo, no podrá beber nada de alcohol.