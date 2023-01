12 datos sobre Emily Ratajkowski: su arresto, Tinder, Mallorca, un multimillonario fugitivo...

Emily Ratajkowski se ha convertido paso a paso y por derecho propio en una de las celebrities más famosas del mundo. No solo por su trabajo de modelo y ocasional actriz, que de por sí ya bastaría para acumular la enorme cantidad de seguidores que atesora, casi 30 millones de followers solo en Instagram, sino también por sus increíbles dotes de comunicadora: ya sea con su libro Mi cuerpo (My body, en su original) o con su podcast cada vez más escuchado, High Low with EmRata, esta británica de 31 años se ha hecho todo un nombre en la defensa de varias causas sociales como el feminismo o la lucha por la visibilización de los cuerpos no normativos.

Es por ello que la Hunter College, una afamada universidad neoyorquina, sita en un complejo histórico en el Upper East Side de Manhattan, invitó a Ratajkowski a pronunciar un discurso de graduación, que ella aprovechó para vestirse de recién graduada, algo que nunca pudo hacer porque nunca acabó la carrera. La razón, como explicó, fue que su etapa de estudiante coincidió con la crisis mundial de 2008 y vio más futuro en el mundo de la moda, temiendo que si acababa la carrera no pudiese luego pagar el préstamo estudiantil que necesitaba.

No deja esto, sin embargo, de ser otro dato curioso más en una vida plagada de ellos, de ahí que hagamos un repaso por algunos de los menos conocidos.

Infancia en Mallorca y California, no británica

A pesar que nació en Londres, Kathleen Bagley, profesora de inglés, y John David Ratajkowski, artista y profesor de arte, decidieron que, como se habían conocido en San Dieguito Academy, en la baja California, mudarse a dicho estado cuando la modelo apenas contaba con 5 años. Eso sí, para pasar los veranos no hay nada como Mallorca y, de hecho, ya le ha presentado la isla pitiusa a su hijo, Sylvester Apollo Bear.

Playas nudistas...

Una de las claves de la seguridad con la que Emily Ratajkowski ha exhibido su cuerpo durante toda su vida es, aparte de que es normativo y entra dentro de los cánones de belleza, el hecho de que sus padres siempre se lo hicieron ver como algo poderoso antes que vergonzoso, y que ningún cuerpo tenía defectos. Por ello siempre ha recordado las veces que fue con ellos a diferentes playas nudistas por Europa, porque además ha añadido que sus padres han sido siempre de sus mejores amigos.

... Y nada de televisión

Lo cual entronca también con un modelo de enseñanza en el que primaban las bellas artes, haciendo de pequeña incursiones en el teatro y el ballet, y el deporte, pues jugaba al fútbol. Aunque de lo más curioso era la nula presencia de televisión en su casa, lo que hace aún más sorprendente que, cuando debutó en una serie, en la tercera temporada de iCarly, EmRata no había visto ni uno solo de sus capítulos.

Pura precocidad

Aunque su madre estaba empeñada en que fuera cirujana cerebral, lo cierto es que la carrera de Emily en el mundo de la moda ha sido una de esas que se suelen llamar "de fondo", pues comenzó a los 14 años firmando su primer contrato con la Ford Modeling Agency, siendo su primer trabajo un catálogo de las grandes superficies Kohl’s.

Detenida en 2018 por feminista

"Respetad la existencia de las mujeres o esperad nuestra resistencia" se podía leer en el cartel que Ratajkowski llevaba en una manifestación feminista en octubre de 2018 en Washington DC. En aquella ocasión fue arrestada, junto a la actriz Amy Schumer, por aquellas protestas, que se centraban en la figura del juez Brett Kavanaugh, quien estaba acusado de abusos sexuales. No es la única vez que se ha manifestado, llevando sus proclamas incluso a alfombras rojas, como al escribirse en el bíceps 'Fuck Harvey' cuando el famoso productor llegó a un acuerdo a finales de 2019 con algunas de las mujeres que lo acusaban.

Una lectora compulsiva

La lista de lecturas recomendadas por Emily Ratajkowski la podría escribir cualquier filóloga interesada en la literatura reciente de autoras de renombre. Así, la modelo adora a Sally Rooney (le han encantado Conversaciones con amigos y Gente normal) y libros tan afamados como Ojos azules, de la premio Nobel Toni Morrison; Todo sobre el amor, el afamado ensayo de bell hooks; Manual para mujeres de la limpieza, de Lucia Berlin; los cuentos de Julio Cortázar; Matar a un ruiseñor, de Harper Lee; Truth & Beauty: A Friendship, de Ann Patchett; Madame Bovary, de Gustave Flaubert; o En la casa de los sueños, de Carmen Maria Machado, entre otros.

Historia de un Tinder muy breve

Tal y como le contó a la revista GQ en 2015, sí que tuvo una cuenta en la aplicación para ligar de Tinder, si bien le duró lo mínimo posible y jamás tuvo una cita utilizando la app. "Me emborraché en Nueva York con mis amigos en mi apartamento. Eran las dos de la mañana, así que me hice una cuenta de Tinder que me duró unos 20 minutos", reconoció.

No a los sujetadores

Emily Ratajkowski suele ir sin sujetador y por una razón muy sencilla: "Son muy incómodos y, en ocasiones, te queda algo mucho mejor sin la marca que dejan. Así que lo fui dejando pasar y así me quedé". Además, hablando con la revista Elle en un fashion show afirmó: "¡No le debe importar a nadie excepto a una misma!". De hecho, eso le ha servido para hablar de la hipersexualización que viven los pechos femeninos. Según ella, se suele "asociar las tetas con la vulgaridad" porque no se las ve "como algo bonito" sino como algo que "da miedo" cuando quien las tiene no tiene miedo.

Ha perdido trabajo por sus tetas

Hay productores que han preferido no contratarla por ser "demasiado sexy" para según qué papeles, lo cual ella no ha entendido en absoluto, sobre todo cuando le ponen como excusa la talla de sus pechos. "Es como algo antifemenino, la gente no quiere trabajar conmigo porque mis tetas son demasiado grandes", ha llegado a decir Ratajkowski, "¿Qué tienen de malo mis tetas? Son algo hermoso y femenino que debería celebrarse".

Un famoso videoclip antes de 'Blurred Lines'

Aunque saltó a la fama gracias al videoclip Blurred Lines, canción que hoy en día no quiere ni oír por la mala experiencia que fue su rodaje con el cantante Robin Thicke y que, a decir verdad, en un primer momento rechazó, Ratajkowski ya había protagonizado otro importante videoclip elaño anterior que lleva, a día de hoy, 162 millones de reproducciones: Love Somebody, de Maroon 5. En él, se embadurnaba de pictura reflectante con Adam Levine, lo que se desconoce es

Un fugitivo, 25.000 dólares y la SuperBowl

Jho Low, un multimillonario fugitivo de Malasia, conocido por su forma descontrolada de gastar dinero (cuadros de Monet, yates, pianos de cola transparentes), le pagó 25.000 dólares por acompañarle a ver la SuperBowl. "Yo estaba trabajando", le explicó años después la modelo a The Sunday Times, así como que nadie le advirtió de lo que debía esperar de la velada. "No estaba segura de por qué estaba allí, de cuánto tiempo debía quedarme ni de con quién tenía que hablar mi agente al final de la noche para saber cuándo podía irme", rememoró.

Model terkenal, Emily Ratajkowski dedahkan bahawa beliau pernah dibayar $25,000 oleh penyangak kewangan dalam pelarian, Jho Low untuk menemaninya ke acara Super Bowl



Jho Low sebelum ini juga dilaporkan pernah menghadiahkan sebuah piano & barang kemas kepada Miranda Kerr pic.twitter.com/XaLZ0Bt8js — Ekonomi Rakyat (@EkonomiRakyatMY) November 9, 2021

Escritora en el blog de Lena Dunham

En uno de los momentos de apogeo de Lena Dunham, creadora de la serie Girls, Emily Ratajkowski pudo escribir en su famoso blog, Lenny Letter, donde habló del temprano desarrollo de su cuerpo y las dificultades y vergüenzas al comienzo para aceptarlo a pesar de su educación por la rápida sexualización de él se hizo. Hoy en día, EmRata no solo sigue escribiendo, sino que en su podcast y en su Instagram ha dado a conocer en más de una ocasión su forma de pensar, que se resume en la cero sexualización de la infancia y en que se deje a las mujeres decidir sobre su propio cuerpo.