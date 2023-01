Elisa María Lozano, premio al mejor expediente, carga contra Ayuso al recoger el galardón: "Los ilustres están fuera"

La Universidad Complutense de Madrid celebra este martes la entrega de galardones en una situación de máxima tensión por el reconocimiento que otorga a la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como 'alumna ilustre'. Además de las concentraciones a favor y en contra en el exterior de la Facultad de Periodismo, las protestas se han colado en el propio acto a través de una de las premiadas.

El acto ha comenzado con una tanda de reconocimientos a varios alumnos por su excelencia académica. Una de ellas, Elisa María Lozano, ha querido hablar tras recoger el galardón y se ha solidarizado con las protestas contra la líder madrileña.

No se quién ha decidido que soy la mejor de la promoción, supongo que la misma que va a dar el premio a la señora Ayuso

Lozano ha defendido la "formación" y "el tener criterio" y ha agradecido a las madres su papel, en concreto a la suya "que está grabando esto, preocupada por mi futuro a partir de ahora". "No se quién ha decidido que soy la mejor de la promoción, supongo que la misma que va a dar el premio a la señora Ayuso", ha asegurado.

Sobre todo, la estudiante ha aprovechado su discurso para criticar el evento y a Ayuso. "La Complutense es increíble, la Complutense son mis compañeros que están fuera manifestándose y que yo quiero que se les dé más nombre porque son los ilustres de verdad, y mis profesores que de verdad enseñan a los alumnos, que están con nosotros", ha asegurado desde el púlpito.

Hoy es un día muy triste, porque cuando oigo Ayuso, oigo aplausos

"¿Soy la mejor de mi promoción? Vale, no estoy de acuerdo. ¿Alguien sabía mi nombre? Creo que no. ¿Y el de Ayuso? ¿Está haciendo algo por nosotros? Yo creo que no", ha clamado Lozano. Y ante la reacción del público ha espetado: "Hoy es un día muy triste, porque cuando oigo Ayuso, oigo aplausos. Yo aplaudo a mis profesores, a la complutense de verdad de la que yo estoy orgullosa. Hoy es un día de luto, nos han tirado por tierra. Yo no quería venir y lo he hecho para aprovechar mi discurso de verdad".

La estudiante galardonado ha concluido su intervención con una proclama contra la presidenta madrileña: "Ayuso, pepera, los ilustres están fuera".

En su discurso posterior, al recoger el premio, Isabel Díaz Ayuso ha mencionado a Elisa. La presidenta madrileña ha recordado las protestas y las "amenazas" recibidas que "empañan actos" como estos, que son para los estudiantes que lo merecen, "como Elisa".

Aparte de la presidenta autonómica, también serán nombrados 'ilustres' la periodista de TVE Almudena Ariza; el escritor Arturo Pérez-Reverte; el director creativo en Llorente y Cuenca Rafa Antón; el periodista y exdirector de Europa Press Ángel Expósito; el actor galardonado con dos premios Goya, Antonio de la Torre; el periodista, fundador y CEO de la agencia de Relaciones Públicas Torres y Carrera Xurxo Torres; y el documentalista, artista y escritor Miguel Trillo.