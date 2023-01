Metges de Catalunya y Salut acercan posturas y se reunirán este martes para evitar la huelga

Metges de Catalunya (MC) y Salut se han emplazado a un nuevo encuentro este martes para seguir negociando las mejoras del sistema sanitario que reclaman los facultativos y parar las movilizaciones previstas para los próximos 25 y 26 de enero y los días 1, 2 y 3 de febrero.

Después de casi seis horas de reunión el lunes, el secretario general del sindicato, Xavier Lleonart, ha afirmado que "ha habido progresos, pero no suficientes para decir que se ha cerrado un acuerdo". De este modo, ha detallado que ahora mismo los principales escollos están relacionados con aspectos retributivos y con las sobrecargas asistenciales. El subdirector del CatSalut, Alfredo García, ha apuntado que la reunión ha sido "intensa", pero se ha mostrado "optimista" de cara al próximo encuentro.

Según ha explicado el lunes Xavier Lleonart, secretario general del sindicato, en el encuentro de este lunes “ha habido progresos importantes, pero no suficientes como para decir que hay un acuerdo”. Asimismo, ha señalado que ambas partes “están más cerca” de alcanzar un acuerdo y con “más posibilidades” de desconvocar la huelga.

En este sentido, ha destacado que se ha alcanzado consenso en el tema de la formación continuada de los profesionales, pero ha admitido que todavía hay aspectos clave que les preocupan y por los que reclaman "un mayor grado de concreción". Lleonart ha detallado que estos corresponden a cuestiones organizativas, gestión de las agendas de los profesionales y de las sobrecargas asistenciales.

"Nosotros proponemos una concreción muy importante en lo referente a la cifra de visitas a la misma hora y la propuesta de Salut no menciona mejorar este tiempo de atención", ha aclarido.

Al mismo tiempo, ha asegurado que también hay que seguir trabajando para resolver algunas discrepancias en materia retributiva y salarial. "El Govern propone llevar determinadas demandas a la mesa del ICS", ha comentado el responsable de Metges de Catalunya, que ha dicho que todas estas mejoras están supeditadas a la aprobación de los Presupuestos.

Por su parte, Alfredo García, subdirector del CatSalut, ha admitido las discrepancias en materia organizativa porque "el sindicato opta por una concreción de la cifra de visitas cerrada" y desde Salut apuestan por un modelo más "abierto" en el que el médico pueda "gestionarse su carga de trabajo en función de sus 'preferencias'". En cuanto a la disponibilidad presupuestaria, ha recordado que "todos los acuerdos están condicionados a ella". Por eso ha considerado que es importante que las cuentas se acaben cerrando, "porque permitirán dibujar un escenario más cómodo para aplicar estas mejoras". Metges de Catalunya y Salut volverán a reunirse este martes a las 13.30 horas.

Cinco jornadas de huelga

Esta situación se produce después de que Metges de Catalunya, el sindicato mayoritario entre el colectivo médico, haya convocado cinco jornadas de huelga para los próximos miércoles y jueves y para los días 1, 2 y 3 de febrero. La protesta incluirá paros parciales y va dirigida a los 25.000 médicos que el sindicato calcula que trabajan en el sistema sanitario público de Cataluña, en todos los ámbitos asistenciales.

Entre las reivindicaciones se encuentran la contratación de más médicos para el sistema público de salud, mejoras salariales o "dignificar" las consultas para asegurar la calidad asistencial, con agendas "razonables".

A pesar de que inicialmente la Mesa Sindical de Sanitat -una agrupación de diversos sindicatos- también se sumó a las movilizaciones, el pasado sábado anunció que retiraba su convocatoria de huelga por un defecto de forma. Esta llamada a la huelga iba dirigida a diversos perfiles sanitarios, no solo a los médicos, y a diferentes sindicatos. En concreto, USOC, Infermeres de Catalunya, CATAC-CTS-IAC, CGT Alt Camp i Conca de Barberà, COS, CSIF, FAPIC, SAE, FTC-IAC y PSI Lluitem.

Servicios mínimos impugnados

Metges de Catalunya ha impugnado el decreto de servicios mínimos porque la orden de Treball no hacía referencia a los MIR. Fuentes sindicales han recordado que estos profesionales no pueden considerarse plantilla y han advertido que, por lo tanto, los centros sanitarios no los pueden incluir en el calendario laboral de estos días. La previsión es que este martes se publique un nuevo decreto que recoja esta cuestión.

La orden de Treball se ha hecho pública el lunes y fija el normal funcionamiento de los servicios de urgencias y de las unidades especiales como las UCI o las de Neonatología y los tratamientos de quimioterapia y radioterapia en situaciones urgentes o de necesidad vital.

En cuanto a los centros de asistencia extrahospitalaria, esta asistencia urgente se ha de garantizar con el 25% de la plantilla durante el primer día y a partir del segundo se aumentará a un tercio de la plantilla. También se tendrá que atender la actividad quirúrgica inaplazable derivada de la atención urgente y grave a criterio de la dirección médica y la atención de emergencias al 061.