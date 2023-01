Elena Furiase critica el 'look' que Kylie Jenner lució en el desfile de París: "¿Por qué no una réplica de un humano muerto?"

El pasado lunes comenzó la Semana de la Moda de París y el primer desfile ha causado mucho revuelo por los diseños del director creativo de Schiaparell, Daniel Roseberry, y su idea de representar el infierno de Dante en la que los animales eran los principales protagonistas. Kylie Jenner acudió como invitada al desfile y lució un look que no dejó indiferente a nadie.

La hermana de Kim Kardashian, llegó con un vestido negro de terciopelo, con corte de sirena y escote de palabra de honor. Hasta ahora un estilo sencillo y elegante. Sin embargo, lo que acaparó todas las miradas fue la llamativa cabeza de león a tamaño real que llevaba en su pecho. Un diseño que, minutos después, Roseberry presentaba como su nueva colección, Inferno Couture, y que modelos como Irina Shayk lucieron.

Elena Furiase, a través de un comentario en sus redes sociales, expresó que no está de acuerdo con el look que visitó Kylie Jenner en el desfile. "Y aunque fuese de mentira... ¿Por qué no se cuelga una réplica de un humano muerto? Seguro se crearía más expectación..", comentó la actriz española.

Aunque la marca explicó en sus redes sociales que las recreaciones de cabezas estaban esculpidas a "mano en piel sintética de espuma, resina, lana y seda y pintados a mano para que parezcan realistas" y que ningún animal fue dañado para hacer esta nueva colección, no ha evitado que se conviertan en el centro de miles de opiniones que argumentan que en la moda no todo vale.