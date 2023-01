Colau critica la renuncia de Collboni y no nombrará a Bonet primera teniente de alcalde: "Me suena a nerviosismo electoral"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha criticado este martes que el primer teniente de alcalde, Jaume Collboni (PSC), renuncie a su acta como concejal para dedicarse a su candidatura para las elecciones municipales: "Me suena más a nerviosismo electoral que a apuesta de futuro".

Colau, además, ha reconocido su "perplejidad" por la decisión de Collboni de dejar la primera tenencia de alcaldía a pocos meses de las elecciones municipales.

En declaraciones a SerCat, ha criticado también que el socialista la avisara por mensaje de esta decisión "cinco minutos antes" de que se hiciera público en los medios. Ha explicado que tenía una llamada que no pudo atender y que poco más tarde recibió un corto mensaje de WhatsApp.

Una vez anunciada la decisión Collboni, Colau ha descartado hacer una reorganización del cartipacio municipal para poco más de cuatro meses y ha dicho que se hará una delegación de funciones Laia Bonet.

Ha explicado que quedó sorprendida este lunes con la decisión de Collboni porque no le había comentado nada antes. También sorprendida por encontrárselo "como quién dice en los medios", puesto que tenía solo cinco minutos antes una llamada que no pudo atender por cuestiones familiares, según ha explicado, y posteriormente un breve mensaje.

La alcaldesa le contestó con un mensaje diciéndole que le parecía "poco seria" esta forma de proceder después de haber gobernado juntos cuatro años.

Ha añadido que escuchando al propio Collboni "podría parecer contradictorio" decir que se quiere gobernar la ciudad y que por eso abandonas tus funciones. Además, lo ha atribuido a una decisión política, a un gesto de estar "demasiado pendiente" de las encuestas. "Actuar por encuestas no es lo que yo haría", ha dicho.

Bonet, con funciones delegadas

Ahora, Colau se reunirá con la número dos del PSC en la ciudad, Laia Bonet, con quien ya se ha escrito para verse entre hoy y mañana.

La alcaldesa ha avanzado, sin embargo, que no tiene previsto hacer una reorganización del cartipacio para nombrar a Bonet primera teniente de alcaldía, puesto que ha afirmado que esto supondría un coste burocrático y económico al que no le ve sentido a poco más de cuatro meses de que acabe el mandato. Por eso, ha dicho que se optará para delegar en Bonet todas las funciones que tenía Collboni. Ha negado que esto sea un castigo y lo ha atribuido a una forma de actuar práctica y que suponga el mínimo gasto para el consistorio.

Ha garantizado que el pacto con el PSC se mantendrá, así como todas las funciones que ahora tiene atribuidas este partido. En este sentido, ha dicho que el socialista ha priorizado "abandonar para hacer campaña" y por eso ha considerado que si esto le preocupaba le podría haber pedido una reunión. "Yo soy la que tiene la última responsabilidad y garantizo que el pacto se mantendrá intacto y todas las funciones quedarán cubiertas", ha declarado.

En líneas generales, Colau ha hecho una valoración positiva del gobierno con el PSC, pese a los posicionamientos alejados en materias como el aeropuerto o el Hermitage.

Por otro lado, ha valorado que sería "extraño" que ahora Collboni hiciera ver que no tiene nada que ver con el trabajo hecho conjuntamente en el gobierno municipal. En este sentido, ha dicho que no acaba de entender si lo que pretende el socialista es acercarse más a Xavier Trias para parar los cambios que han estado haciendo juntos. "Esto no me queda claro y se tendrá que explicar", ha valorado.