De 'El Hormiguero' a vender funkos y camisetas frikis: así es la nueva vida de 'El Hombre de Negro'

Uno de los personajes más queridos durante muchos años en El hormiguero fue El Hombre de Negro. Con su particular estilo marcado por unas oscuras gafas de sol y una chaqueta larga de cuero, Pablo Ibañez, quien lo interpretaba, se ganó al público con su sección de Arte a lo bestia.

Sin embargo, desde hace años ya no aparece en el programa de Antena 3. Ibañez ahora se dedica a regentar dos negocios junto a su hermano Juan, quien pone voz a la hormiga Trancas. En el centro de Madrid tienen una tienda de caganers y otra, Friking, en la calle Arenal.

"Estoy montando negocios junto a mi hermano Juan, después del éxito de los caganers en la calle Mayor de Madrid, hemos montado Friking, una tienda con camisetas, calcetines y funkos frikis que está siendo un éxito en muchos sitios y la calle Arenal se merecía tener una", ha afirmado Pablo para El Español.

Este cambio tan radical de vida profesional no es casualidad. El propio Hombre de Negro cuenta su primera toma de contacto con los artículos que hoy en día vende.

"Hice Empresariales, pero cuando me faltaban cuatro asignaturas ya tenía una empresa y no acabé la carrera. Ese proyecto tenía varias ramas y una de ellas era mundofreak.com que tenía camisetas con diseños exclusivos de dibujantes de cómics conocidos. Hacíamos 100 unidades numeradas y las vendíamos. También teníamos muñecos de importación porque en ese momento en España no había casi nada de eso y vendíamos online, en sus inicios", ha asegurado Ibáñez.

Tras esos primeros proyectos, Pablo Ibáñez conoció a Motos, lo que le cambió la vida por completo. Sucedió cuando El hombre linterna, grupo de Juan, tocaba en la sala Galileo Galilei. "¿Eres el hermano de Juan? Quiero que trabajes para mí. Le pregunté que quería que hiciera, pero me contestó que le daba igual, que sólo quería que me fuera con ellos y quedé con él al día siguiente en la radio", ha relatado.

Un año después de ese encuentro se produjo la primera emisión del programa en Cuatro, pero no fue hasta más tarde cuando El Hombre de Negro apareció en pantalla.

Tras un sinfín de situaciones de riesgo, anécdotas y muestras de cariño por el público, Ibáñez decidió cerrar su etapa en El hormiguero después de 14 años: "Llegó un momento en el que había hecho cosas tan grandes y tan bestias que seguir perdía un poco el sentido, por lo que decidí cambiar a nuevos retos".

Sin embargo, no dejó la televisión, puesto que pasó a participar en Bailando con las estrellas, de RTVE, y a colaborar en Hora Punta, presentado por Javier Cárdenas en La 1. Más tarde hizo pruebas en Vaya crack con Roberto Leal, pero su fin en la pequeña pantalla estaba muy cerca.

La pandemia hizo que Pablo se decantase por poner en marcha sus dos negocios. "Vi una tienda Friking y me encantó, llamé al propietario de marca y de la empresa. En un primer momento me dijo que no quería más colaboraciones, pero le convencí y ahora es un amigo de corazón y nos está ayudando mucho", ha afirmado.

En la actualidad estos negocios le están funcionando bien, pero antes ha visto el fracaso con otra tienda dedicada a los vapers junto a Marron y Damián. "La montamos y nos dimos cuenta de que no puedes desentenderte de tu negocio porque así no funcionan", ha asegurado.