Los dos consejos que te van a permitir ahorrar hasta un 47% en calefacción

Un consumidor medio puede ahorrar hasta un 47% en el consumo de su calefacción eléctrica si se cambia a una tarifa barata de luz en el mercado libre y optimiza su consumo, encendiendo el radiador en las horas más asequibles, según un análisis de la web especializada en ahorro Kelisto (www.kelisto.es). Solo con desplazar el uso del calefactor eléctrico a las horas valle y llano ya se podría conseguir un ahorro del 10%; si se lograra encenderlo solo en las horas valle (de 00 a 8 horas y los fines de semana), ese ahorro pasaría a ser del 15%, sin cambiar de tarifa.

Este pasado domingo arrancó en el episodio de mayor frío desde la llegada del invierno en España, con la entrada de una masa de aire ártico que dejará mínimas de cinco grados bajo cero en varias ciudades del centro y el norte peninsular. La semana será gélida, y llega una cuesta de enero muy empinada, con una inflación disparada, en parte, por los costes energéticos. Pese a que el precio de la luz y el gas ha dado un respiro a las familias españolas durante el último trimestre de 2022 y el comienzo de 2023, el mercado libre sigue elevado y es imperativo vigilar la factura.

Si contamos con una tarifa de discriminación horaria, con la que el término de consumo es más barato o más caro según el horario, el ahorro mínimo se puede conseguir parte del 10,06% (7 euros/mes): para ello, tan solo habría que pasar a realizar un consumo “optimizado”, en el que solo se pone el radiador en las horas llano y valle, en lugar de repartirlo en todas las horas del día. Es decir, habría que usar el calefactor de 8 a 10 de la mañana, de 2 a 6 de la tarde y de las 10 a las 12 de la noche (horas llano) y de 12 de la noche a 8 de mañana, así como fines de semana y festivos (horas valle), que son las horas más asequibles.

"Al contrario de lo que se puede pensar, adaptar el consumo de la calefacción eléctrica no tiene que suponer un gran esfuerzo o un sacrificio de tiempo y confort. Si nuestro radiador no es inteligente, podemos hacer que el enchufe lo sea: por un precio estimado de entre tres y 10 euros, podemos adquirir aparatos que se conectan en la toma de corriente del calefactor para que solo se ponga en marcha a la hora que digamos. Así, también podemos encender el sistema a distancia, cuando aún estamos en el trabajo, por ejemplo, para que el hogar esté a buena temperatura cuando lleguemos. El confort será mayor si adoptamos otras medidas de eficiencia, como evitar que el calor se escape por ventanas y puertas, y si cerramos las habitaciones en las que no vamos a estar", asegura el portavoz de Energía de Kelisto.es, Javier Martínez.

Con la tarifa de discriminación horaria, el ahorro puede ampliarse hasta casi el 47% (58 euros/mes) si se toman medidas adicionales. Para ello, sería necesario pasar un escenario de consumo "súper optimizado" en el que se usen radiadores eléctricos por acumulación -que consumen energía solo en las horas valle para emitir el calor a lo largo del día- y comparar precios para cambiar a la tarifa más barata del mercado.

Quienes tengan una tarifa fija tendrán un margen de ahorro menor, pero que aun así se mueve entre el 5,79% (4€/mes) y el 32% (28 euros/mes). Para conseguir el recorte mínimo habría que pasar a una tarifa de discriminación horaria y optimizar el consumo (es decir, usar el radiador en las horas llano y valle) y para lograr el máximo, pasar a discriminación horaria, usar radiadores por acumulación y comparar tarifas para pasar a la más económica del mercado1

En gas el ahorro sería del 39%

Las tarifas de gas natural no cuentan con discriminación horaria, por lo que no es posible pagar más o menos dependiendo de la hora a la que se realiza el consumo, pero, al igual que con la luz, pasarse a una oferta más asequible evita gastos innecesarios. El ahorro máximo en calefacción que se puede conseguir al cambiar de una tarifa cara a la más barata asciende al 39% para un consumo promedio. Incluso, la diferencia entre la media de las ofertas más asequibles analizadas por el comparador de Kelisto y la más barata es del 26,81%.

Comparar y elegir la mejor comercializadora es el mejor truco de ahorro para este invierno en lo que se refiere al gas natural. Eso sí, por el momento, la Tarifa de Último Recurso (TUR), con el precio fijado por el Gobierno, sigue siendo la opción más barata