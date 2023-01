¡Qué frío!

El tiempo, el más recurrente de los comentarios en la calle, estos días da mucho que hablar. No hay conversación que no empiece con el frío. El bajón de las temperaturas recuerda los episodios polares de antaño que contaban nuestros abuelos. Tras la ola de calor que hizo el verano pasado, el más asfixiante en décadas, asistimos al arranque del año más gélido en lo que va de siglo. Valores extremos que la ciencia relaciona con el cambio climático y que los pronósticos alargan al menos hasta final de enero. El refranero atribuye bienes al año de nieves, pero con el frío no es tan indulgente.