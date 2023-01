Carmen Borrego apoya a Alejandra Rubio en la desconfianza hacia Kiko Hernández: "Gustavo no se tendría que haber fiado"

Este fin de semana, Alejandra Rubio se pronunciaba en Fiesta acerca de la polémica que rodea al chófer de su familia, Gustavo. La hija de Terelu Campos era clara: no debería haber confiado en Kiko Hernández como amigo. Este lunes, Carmen Borrego ha dado razón a su sobrina.

"Alejandra tiene toda la razón en lo que dice", ha comenzado su discurso en Sálvame. "Siempre se ha estado diciendo de una amistad mía con Kiko, pero Gustavo no se tendría que haber fiado".

La hija de María Teresa Campos ha continuado: "Yo no he ido a comer con Kiko Hernández ni he ido a su casa". Ante los reproches de sus compañeros, ha sido clara: "Que yo tenga buen rollo no significa que seamos amigos íntimos".

Por otro lado, ha asegurado no haberle contado cosas importantes de su vida: "Una vez le cuento a Kiko Hernández lo que le tengo que contar, y jamás me ha traicionado sobre este tema". Pese a la recriminación de sus compañeros, ha asegurado que "no es una contradicción".