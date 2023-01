Diez acusados pactan con la Fiscalía y admiten que fueron 'zombies' en la trama Imelsa

Los casos Imelsa y Gürtel llevaron este lunes al banquillo de los acusados a los expresidentes de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, y de la Generalitat, Francisco Camps, ambos del PP, en el inicio de sus respectivos juicios.

En el primero, Rus pidió la nulidad al alegar "manipulación" en el pendrive que originó la causa, mientras la Fiscalía Anticorrupción anunció que ha llegado a un acuerdo de conformidad con 10 de los 26 acusados, que han reconocido los hechos, es decir, que cobraron de la empresa sin ir a trabajar, a cambio de una pena menor.

El segundo de los juicios, el de la Audiencia Nacional, quedó aplazado a la semana próxima ante las "dificultades" denunciadas por algunas defensas para acceder a la documentación de la causa y para evitar causar "indefensión" a los acusados, que pueda llevar a "una posible nulidad de actuaciones", según el tribunal.

El abogado de Rus en Imelsa, Emilio Pérez, cuestionó la autenticidad de los "artefactos informáticos" que originaron la causa Imelsa y, en concreto, se refirió al pendrive que entregó la exdiputada de EU Rosa Pérez a Fiscalía en 2014, el cual "no consta que fuera entregado a la UCO para su análisis ni su aceptación por parte del juzgado", dijo, por lo que ve infracción del derecho de defensa, de la tutela judicial efectiva y de un proceso con todas las garantías para su representado. El fiscal Anticorrupción Pablo Ponce se opuso a la nulidad y negó cualquier tipo de manipulación del dispositivo.

Momentos antes de las cuestiones previas, Francisco Javier Cañizares, uno de los acusados, pidió al tribunal cambiar de abogado: "Mi abogada quiere que diga que he trabajado en Imelsa y es mentira. Yo no he trabajado en Imelsa, he trabajado en el Partido Socialista en mantenimiento", declaró. Tras su solicitud, la abogada manifestó al tribunal su voluntad de renunciar a la defensa de su cliente al no verse en condiciones de asumir su representación. El tribunal, tras estudiar la petición, la denegó. A su llegada al juzgado antes del juicio, Rus afirmó en declaraciones a los medios que estaba "muy tranquilo" e insistió en su inocencia: "Ya tengo ganas de hablar. Llevó siete años esperando", manifestó.

Camps: "No me he llevado ni un euro al bolsillo"

Por otro lado, la Audiencia Nacional acordó suspender el juicio al expresidente de la Generalitat Francisco Camps por el caso Gürtel ante las "dificultades" denunciadas por algunas defensas para acceder a la documentación de la causa y para evitar causar "indefensión" a los acusados, que pueda llevar a "una posible nulidad de actuaciones".

Antes de la sesión, Camps aseguró a los periodistas que no se llevó "un solo euro al bolsillo" y dijo que confía en regresar a la primera línea política, al tiempo que acusó a la Fiscalía Anticorrupción de intentar "destruir" su trabajo como presidente.