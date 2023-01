Tras el polígrafo de Kiko Hernández, donde salieron a la luz algunas conversaciones de Gustavo, el chófer de María Teresa Campos que habría grabado algunas conversaciones de la familia Campos, Tanto Terelu como Carmen borrego se han pronunciado sobre lo que se reveló en el programa y han defendido a su madre.

"Creo que Gustavo se ha equivocado, pero también se lo han llevado a su terreno, y no solo Kiko Hernández", ha declarado la pequeña de las Campos. Tras su intervención, Terelu ha sido más contundente: "Yo sé la realidad que he vivido y esa no me la puede quitar absolutamente nadie". Además, ha negado que se deba dinero.

"No es verdad que se le haya dejado a deber la nómina de un año, entre otras cosas, porque se la he pagado yo, y no solo la de Gustavo", ha explicado la mayor de las Campos. Además, ha sido clara: "Si consta en el polígrafo que se lo ha dicho a Kiko Hernández, es una mentira".

En cuanto al papel de María Teresa Campos en el tema, Terelu ha hecho un alegato a su favor: "Es mi madre, y si ella necesita algo, para eso estoy yo". "Yo he tenido una vida de puta madre gracias a mi madre, y si necesita algo lo administro yo", ha insistido, lo cual ha extrapolado a toda su familia.

La presentadora de Sálvame también ha dado detalles de la situación familiar: "En un momento complicado de mi madre hemos estado los que teníamos que estar, incluido Gustavo".

Eso sí, se ha mostrado incómoda por la presión de contar cosas privadas en televisión: "Yo no tengo que verme obligada a dar detalles de la vida íntima y económica de mi madre". "No tengo por qué, no va en el sueldo ni nada, pero lo que no voy a dejar es que se diga una mentira como la copa de un pino", ha insistido.