Rakky Ripper reivindica el autotune: "A Eurovisión le queda poco para aceptar nuevos cambios"

La artista Rakky Ripper quiere llevar a Eurovisión 2023 en representación de España Tracción, un sencillo acelerado en el que su voz aparece modulada por la tecnología, confiando en que al festival "le queda poco para aceptar los nuevos cambios que se han producido en los géneros musicales".

"Eurovisión debería evolucionar cuanto antes en este aspecto y aceptar el autotune, el hyperpop u otros estilos como un instrumento más. Creo que están en buen camino y que les queda poco para que pase, ya que también somos muchos los artistas que lo defendemos y que nos estamos presentando a las preselecciones de este modo", apunta en una entrevista.

Ripper es una de las 18 aspirantes del próximo Benidorm Fest, la preselección nacional española de la que saldrá el candidato para Eurovisión 2023 y que ya el año pasado vivió una polémica con Luna Ki y su Voy a morir cuando esta artista descartó su participación a solo unos días de las semifinales al prohibirse expresamente el uso de determinadas herramientas de modulación de la voz.

"Luna fue muy valiente con lo que hizo y yo por eso tenía mucho miedo cuando presenté la canción. Los productores me animaron a presentar otra, pero yo dije que no, que si entraba tenía que ser con mi estilo y, que si les convencía, tenía que ser a través de mi música real y que si luego resultaba ganadora ya vería cómo lo hacíamos", señala.

En el caso de que llegara a ir a Liverpool, lugar donde se celebrará la final del festival europeo el 13 de mayo, anuncia que ha hecho "una versión sin autotune".

"La estoy ensayando un montón porque para mí es un auténtico reto hacer algo que no es mi estilo", confiesa Raquel García (Granada, 1995), cuyo alias proviene de una abreviatura de su nombre real y, como herencia de su "etapa emo", de un homenaje a Jack el Destripador (Jack The Ripper, en inglés).

Sobre Tracción dice que es una canción con mucho poder en muchos sentidos: "Hay una parte de sentimientos no resueltos, de cosas que no se pueden expresar, como cuando sientes atracción hacia una persona y no lo dices", explicaa.

Para la composición, la granadina detalla que se ha basado mucho en la "mítica Ruta del Bakalao", ya que es la música que ha "mamado" desde pequeña en casa, de ahí que en la puesta de escena avanza que habrá "mucho baile, impacto, fuerza, dinamismo y gran cantidad de luces y flashes". "Va a ser un espectáculo al estilo bakala", ríe.

Aunque solo tenía 15 años cuando empezó a mostrar interés por la música, no fue hasta el año 2014 -con casi 20 años- cuando decide ponerse manos a la obra. "Empecé subiendo vídeos a YouTube, pero luego quise sacar mis propios temas. Es cuando descubrí el hyperpop y con él mi sello de identidad”, apunta.

En 2019 lanzó de forma independiente su primer álbum, Neptune Diamond, que la posicionó como una de las pioneras del hyperpop en España y que en el plano internacional la llevó a telonear a Dorian Electra en Reino Unido.

"Llegar hasta aquí fue duro, me vi muy sola y sin apoyo; parece que siendo mujer, del colectivo LGTB y con un género distinto te prestan menos atención hasta que no empiezas a hacer números, a diferencia de artistas masculinos (…). En la industria musical hay muchos techos de cristal y una desigualdad que se tienen que empezar a romper", opina.

Ver su trabajo reconocido después de "tanto tiempo y esfuerzo", más la visibilidad que le está dando Benidorm Fest, es algo "increíble" para ella. "Gracias a esta plataforma he subido las escuchas en Spotify, se me ha puesto cara y voz y no puedo más que estar agradecida", señala, antes de avanzar que, pase lo que pase en el concurso, "queda muy poco" para su segundo álbum.