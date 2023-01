El Festival Llum BCN pone el foco sobre las crisis ecológica y energética 

La 12ª edición del Festival Llum BCN ocupará el espacio público de Barcelona con sus instalaciones, este año con una especial reflexión sobre las crisis actuales.

Del 3 al 5 de febrero, el distrito de Sant Martí se llenará de obras lumínicas (y sonoras) que tratan temas como la relación con la energía o el cambio climático, caso de 'Another Moon', de Kimchi and Chips, y 'We Harvest Wind', de Thijs Biersteker, impulsadas con energías renovables, o 'Atmospheric Lighthouse', una visualización de la atmósfera de la ciudad en la Torre Glòries.

La británica Chila Kumari Singh cubrirá la fachada de Can Framis con 'Liberty and Light', una pieza de esculturas de neón que evita la pisada ecológica del traslado ya que se está produciendo aquí por parte de entidades de economía social.