El atasco en los juzgados de nuestro país se ha convertido en uno de los temas más comentados y polémicos de las últimas semanas, cuando se ha dado a conocer la noticia de la puesta en libertad del presunto asesino de Romina Celeste Núñez, a quien, tal como confesó, mató, descuartizó, quemó y esparció sus restos.

Este lunes, En boca de todos ha narrado el caso de una joven que fue violada, desde los siete hasta los trece años. "Tuvo un primer embarazo y abortó. Tuvo un hijo de uno de los verdugos, que fue dado en adopción", ha comentado Nacho Abad que, además, ha recalcado que nadie en el pueblo sospechaba nada, pese a que todo sucedió en la casa familiar y, además, la víctima despareció completamente del municipio durante el tiempo que duró el embarazo.

El matinal se ha trasladado a Baleira (Lugo), donde sucedieron los hechos, desde donde la reportera ha apuntado que uno de los agresores es la pareja de su hermana mayor, que consentía los abusos. El otro agresor era el cuñado de dicha hermana. Además, la inductora de los delitos, trabajaba rodeada de niños en un autobús escolar. Respecto a la víctima, el programa ha contado intentó quitarse la vida. La condena de los agresores ha quedado reducida a tres años de prisión.

Desde el plató del matinal, Nacho Abad ha resaltado que este tema "es una barbaridad": "La sentencia dice que la causa incoada en el año 2016 ha estado paralizada por causa no imputable a ninguno de los condenados, es decir, imputable a la propia justicia, lo que provocó que hubiese dilaciones indebidas en la instrucción del procedimiento. Cuando la Justicia va de forma lenta, se benefician los malos".

Muchos de los vecinos de la pedanía gallega se enteraron del infierno al conocer, la semana pasada, la celebración del juicio. Así, el programa ha entrevistado en directo a Pepa Fernández, vecina de la localidad, quien ha destacado: "Pedimos que se haga justicia porque esto no es hacer justicia y, lo que es peor, que es un hecho que es tan espeluznante... Nosotros nos enteramos de que había pasado esto cuando vinieron los de asuntos sociales y sacaron a la niña del núcleo familiar".

"De alguna manera, la gente se quedó tranquila porque vinieron a por ella. Los padres no hicieron bien las cosas, les han quitado a la niña, pero esto era lo único que podíamos saber. No sabíamos la barbarie que se había cometido con la niña que, además, no estaba sola porque había dos menores más: los hijos de estos susodichos, por llamarlos algo", ha agregado Pepa.

Respecto a la condena, la vecina ha resaltado que los tres años de condena le parecen "espeluznantes". Además, en cuanto a la posibilidad de que los condenados regresen a Baleira, Pepa ha apuntado: "Vamos a mover cielo y tierra para desterrarlos del pueblo porque el pueblo no se merece lo que está pasando. Este es un pueblo en el que todos los vecinos son buena gente y esto no ha pasado nunca. Por aquí pasa mucha gente porque es un punto de peregrinos del camino primitivo a Santiago. No nos parece justo que el pueblo esté pasando por esta barbarie. Además, estamos indignadísimos y apenados por que no se tomen otro tipo de medidas".

De la misma manera, Pepa ha agregado que los agresores siguen en libertad y que campan a sus anchas por Baleira. Además, la vecina ha apuntado que conviven con los otros dos menores: "Me han dicho que se los han encontrado yendo a hacer la compra". Respecto al resto de miembros de la familia, la vecina ha destacado que en el núcleo también se encontraba la madre de la niña: "Por una parte, la madre también es culpable. Es una señora que está perfectamente y sabía lo que estaba pasando con esa niña embarazada y se está yendo de rositas".

Finalmente, Nacho Abad no ha podido evitar mostrar su indignación: "El Tribunal Superior de Justicia de Galicia debería enviar una comisión de investigación al juzgado instructor de la causa donde se investigó esta violación y depurar responsabilidades. Si se ve que ha sido por un fallo del juez instructor o de algún miembro de ese juzgado, obviamente, debería haber una sanción severa".

"Lo que estamos viendo es cómo un presunto asesino en Canarias sale en libertad después de cuatro años de prisión provisional y sale en libertad porque no nos ha dado tiempo a celebrar el juicio. Es una puñetera vergüenza que la Justicia esté tardando tanto en llevar al banquillo a gente que ha cometido delitos tan graves como asesinato. En Canarias, asesinó, descuartizó y quemó en una barbacoa a su víctima, que era su mujer. En este caso estamos hablando de una menor de edad que fue violada a partir de los siete años. En 2016, cuando tenía trece o catorce años, se dan cuenta de que hay una violación. En 2016 empieza la investigación y se le juzga en el 2022, casi en 2023. ¿Pero esto qué es? ¿De qué va esto?", ha sentenciado el periodista.