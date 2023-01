Pese a haberse tenido que trasladar a París debido al cambio de equipo de Sergio Ramos, que ahora milita en el PSG, parece ser que Pilar Rubio echa de menos su ciudad natal, Madrid.

Esto es lo que se intuye debido a la publicación de una imagen en su cuenta de Instagram, donde la presentadora ha posado en ropa interior y dejando ver, claramente el tatuaje que luce en su antebrazo derecho: las estrellas de la bandera de la Comunidad de Madrid y las letras MAD.

El hecho ha sido comentado por los colaboradores de Espejo Público y, especialmente, por Rubén Amón, quien ha destacado: "A mí esta imagen me conmueve porque la bandera de la Comunidad de Madrid la diseñó mi padre". Debido a las risas del periodista, Diego Revuelta ha puesto en duda su afirmación, ante lo que Amón ha agregado: "Pero bueno, no me voy a inventar un farol así, con la audiencia que tiene este programa".

Rubén Amón, además, ha contado una de las anécdotas que tuvo lugar durante la presentación del diseño: "Leguina, que estaba de presidente, dijo '¿no les ha quedado esto un poco vietnamita?'". De la misma manera, el periodista ha explicado que el encargo se le hizo a su padre por ser "una persona muy instruida en estas cuestiones".

Finalmente, Amón ha resaltado el significado de las estrellas que conforman la bandera de la comunidad: "Las estrellas son las siete estrellas de la Osa Mayor porque el símbolo de Madrid no es el oso sino la osa y, en nombre de la osa, las siete estrellas".