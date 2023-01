La ruptura de Shakira y Gerard Piqué parece haber eclipsado la reconciliación de Tamara Falcó e Íñigo Onieva que, tras darle una nueva oportunidad a su amor, no han parado de hacer viajes juntos para recuperar la confianza el uno en el otro.

Así, tras el viaje que la pareja realizó al Polo Norte, ahora el nuevo destino elegido para pasear su amor ha sido Praga, en República Checa. La marquesa de Griñón y el empresario no han dudado, además, en mostrar en sus redes sociales lo bien que les va.

Sin embargo, desde el Club Social de El programa de Ana Rosa, Alessandro Lecquio se ha mostrado muy crítico con Tamara Falcó, a quien ya ha criticado en varias ocasiones por contradecirse al asegurar que nunca volvería con Onieva para, justo antes de Navidad, hacerlo.

"A mí me gustaría escuchar a su director espiritual explicando la virtuosidad de los viajes prematrimoniales", ha señalado el conde que, además, ha apuntado: "En serio, a mí lo que no me termina de encajar son tantos viajes con el novio en una señora que luego habla de la virtud blanca del matrimonio".

"Esta señora nos ha vendido una imagen de monjita y de monjita no tiene nada. Nos ha hablado de la virtud blanca del matrimonio...", ha destacado el conde, a lo que Ana Rosa Quintana le ha pedido que no fuera "antiguo". "La que va con esas asociaciones ultraderechistas y ultracatólicas es ella y no yo", ha añadido Lecquio, visiblemente nervioso.

Por su parte, Cristina Tárrega ha cuestionado al aristócrata, destacando que él no sabía si Tamara Falcó había tenido relaciones prematrimoniales o no. Ante esto, Lecquio ha apuntado que, dada la edad de la marquesa, era de esperar que sí lo hubiera hecho.

El conde, además, ha apuntado que tener relaciones prematrimoniales es pecado para la Iglesia católica: "Yo soy cristiano practicante, he sido muy pecador y luego me he confesado". Finalmente, Ana Rosa Quintana ha zanjado el debate cuestionando a sus colaboradores: "Por favor, ¿en qué siglo vivís?".