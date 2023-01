Las 'cartas bomba' de noviembre, las que fueron remitidas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varias embajadas y empresas españolas, fueron todo un misterio. Poco hemos sabido al respecto. Ahora, gracias a una exclusiva del periódico The New York Times, sabemos que detrás de los envíos estaría la inteligencia militar rusa.

Según el rotativo neoyorquino, las autoridades estadounidenses y de varios países europeos creen que el Kremlin encargó al Movimiento Imperial Ruso el envío de las 'cartas bomba'. En concreto, la orden procedería del Directorio Principal del Alto Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia (GRU).

El GRU está considerada una de las agencias de inteligencia rusas más agresivas y habría participado en acciones como el intento de interferir en las elecciones estadounidenses de 2016 o el derribo de un avión malasio sobre Ucrania en 2014, según fuentes estadounidenses.

The New York Times cree que aunque hasta ahora no hay indicios de que Moscú esté preparando ataques y sabotajes en capitales europeas en represalia por su apoyo a Ucrania, ésto podría cambiar si Rusia no logra sus objetivos.

"Parece que es un disparo de advertencia", afirma Nathan Sales, quien fue coordinador de antiterrorismo del Departamento de Estado durante el mandato de Donald Trump, cuando en abril de 2020 el Movimiento Imperial Ruso fue incluido en la lista de grupos terroristas. Se convirtió así en el primer grupo de supremacistas blancos en aparecer en el listado.

Qué es el Movimiento Imperial Ruso

Lo tiene todo: es una organización racista, supremacista blanca, antisemita, monárquica zarista y ultranacionalista. Así los describe el Centro para la Seguridad y la Cooperación Internacional de la Universidad de Stanford. Cabría añadir que son de extrema derecha y de religión ortodoxa rusa.

El Movimiento Imperial Ruso está en la lista de grupos terroristas de EE UU y Canadá

El Movimiento Imperial Ruso (RIM, por sus siglas en ruso) está, además de en la lista norteamericana de grupos terroristas, en la de Canadá y hasta algunas de sus publicaciones han sido prohibidas en Rusia.

La organización tiene relación con varios grupos neonazis y supremacistas de Estados Unidos y otros países europeos, entre ellos España. De hecho, según las fuentes del Times, varios miembros destacados del grupo han estado en nuestro país.

En 2020, el Ministerio del Interior español recibió un informe de inteligencia. Según contó El Confidencial, ese documento afirmaba que el RIM estaba incitando a sus contactos de extrema derecha en España a cometer actos de terror, como atacar la infraestructura, el sistema de transporte y usar armas químicas contra el público.

Stanislav Anatolyevich Vorobyev fundó el grupo en 2002 en San Petersburgo. Es su líder desde 2015, con Nikolai Nikolayevich Trushchalov como esponsable de la organización de actividades en el extranjero. Tienen un brazo armado, la Legión Imperial Rusa, que dirige Denis Valiullovich Gariyev.

El Movimiento Imperial Ruso tiene dos centros de entrenamiento paramilitar en San Petersburgo."Ha proporcionado adiestramiento paramilitar a grupos supremacistas blancos y neonazis de Europa y trabaja activamente para unir a estos grupos en un frente común contra lo que consideran sus enemigos", advirtió EE UU cuando incluyó al RIM en su listado de organizaciones terroristas.

Aunque son ultranacionalistas y antioccidentales, no están plenamente de acuerdo con las políticas de Vladimir Putin. De hecho, han criticado el esfuerzo de guerra del Kremlin en Ucrania y han llegado a acusar al presidente ruso de corrupción.

Por eso el Centro Internacional para la Lucha contra el Terrorismo describe la relación del RIM con el gobierno ruso como "una simbiosis antagónica". En un documento de 2020 explicaba que mientras el Movimiento Imperial Ruso no cometa actos de terrorismo en Rusia, sus miembros son libres de operar y ofrecer entrenamiento a militantes y enviar tropas a conflictos en el extranjero en los que Moscú tiene intereses.

El Kremlin y los neonazis europeos

Las conexiones entre Rusia y los movimientos neonazis en toda Europa son amplias y están bien documentadas. Lo asegura un documento de la Misión de EE UU para la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) de junio de 2022, en mitad de la invasión rusa de Ucrania.

Justo ese mes de junio, el Departamento del Tesoro estadounidense señaló a uno de estos neonazis -Anton Thulin- como terrorista global. Thulin, ciudadano sueco, fue uno de los tres hombres con antecedentes en el neonazi Movimiento de Resistencia Nórdica que fueron condenados en 2017 por participar en un atentado con bomba contra un centro de refugiados en Gotemburgo (Suecia).

Los extremistas estadounidenses de derechas viajaban al este de Ucrania para recibir entrenamiento paramilitar ya antes de la guerra

Los investigadores suecos descubrieron que Thulin y otro cómplice habían recibido entrenamiento en San Petersburgo por parte del grupo paramilitar ruso Partizan. Esta organización imparte formación en el manejo de armas en nombre, precisamente, del Movimiento Imperial Ruso.

Según Washington, a pesar de la represión generalizada de los grupos de la sociedad civil en toda Rusia, "curiosamente" el Movimiento Imperial Ruso sigue funcionando.

Un artículo de opinión de The New York Times anterior a la invasión de las tropas de Putin ya contaba cómo los extremistas estadounidenses de derechas estaban viajando al conflicto en el este de Ucrania para recibir entrenamiento paramilitar.

El informe The Globalization of Far-Right Extremism: An Investigative Report ('La globalización del extremismo de extrema derecha: un informe de investigación'), del periodista Yassin Musharbash, ha mostrado que la creación de redes y la cooperación es cada vez más común entre estos grupos.

Nusharbash describe en su trabajo cómo los extremistas de derecha de hoy en día "se ven a sí mismos cada vez más como participantes en una lucha mundial contra un enemigo global en lugar de en movimientos nacionalistas individuales", explica la web de International Journalists' Network.