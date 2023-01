Tini Stoessel recorrerá España en 2023 con una extensa gira y un potente espectáculo

La superestrella argentina Tini Stoessel regresa a España en 2023 con una extensa gira de 9 conciertos por nuestro país que incluye paradas en A Coruña, Barcelona, Córdoba, Cádiz, Fuengirola, Valencia, Gran Canaria, Murcia y Roquetas de Mar. Lo hará con un potente espectáculo con el que acaba de recorrer Argentina y el cono sur con una exitosa gira donde ha logrado rotundos sold outs. Con el mismo espectáculo girará internacionalmente interpretando sus nuevos hits y sus grandes éxitos.

Con tres discos publicados hasta la fecha y la inminente publicación de su esperado cuarto disco de estudio, Martina Stoessel es sin duda alguna un ídolo mundial. Cuenta con más de 38 millones de seguidores en sus redes sociales y es un ícono para el público joven a escala global.

Lleva varios años imparables gracias a una sucesión constante de hits que se han posicionado en lo más alto de los charts globales de Spotify desde Miénteme con María Becerra (5xPlatino en España) pasando por La Triple T (Platino), La Loto con Becky G y Anita o El último beso junto a Tiago PZK. Tini ha colaborado con artistas como Alejandro Sanz, Ozuna, Sebastián Yatra, Karol G, Manuel Turizo,Lola Indigo Alesso, Morat, R3HAB, María Becerra o Jonas Blue entre otros.

Cuenta con una carrera arrolladora y cada nuevo sencillo se cuenta como éxito. Su última colaboración con Tiago PZK, El último Beso, es un éxito global con 60 millones de reproducciones en plataformas digitales.

Su concierto del pasado 28 de mayo en el Hipódromo de Palermo fue transmitido en vivo a través de Disney+ y Star+. Ha sido el primer concierto emitido en América Latina, España y Estados Unidos simultáneamente.

El pasado mes de noviembre, Tini fue invitada a cantar junto a Coldplay en el estadio monumental de Buenos Aires donde interpretó junto a Chris Martin el tema Let Somebody Go.