Miguel Frigenti enseña cómo es su casa, pero asegura que está deseando mudarse

Después de cuatro años, Miguel Frigenti ha decidido enseñar a sus seguidores cómo es la casa en la que vive junto a Nua Batle, su novio. Lo ha hecho en Hoy me quedo en casa, el canal de mtmad que se dedica a destapar qué tienen los famosos en sus viviendas.

El colaborador de Sálvame ha establecido su nidito de amor con su chico en el distrito de Villaverde. Tal y como confiesa y demuestra, ha puesto todo su empeño en dejar el inmueble con una decoración a su gusto y se encuentra tremendamente satisfecho con el resultado. Sin embargo, también admite que quiere marcharse de allí.

"La casa no es mía, estamos de alquiler. Llevo muchísimo tiempo queriéndome ir. Entré a concursar a Secret Story porque mi sueño era ganar dinero para poder comprarme una casa", ha confesado el colaborador de Telecinco.

Frigenti afirma que no es fácil para él meterse en ese cambio porque lleva una vida muy "inestable". Aun así, tiene claro que quiere irse de allí por la zona en la que vive. "Todos mis amigos viven en el centro, aquí me siento un poco encarcelado", ha añadido, asegurando que no tiene con quién quedar por allí.

A pesar de su deseo de cambiar de casa, él está muy contento con su piso, principalmente por las condiciones. "Pagamos 750 euros al mes entre los dos y tenemos tres habitaciones, aunque solo utilizamos la más grande", ha dicho Frigenti.

En cuanto a la decoración de la vivienda, Miguel y Nua tienen una casa en la que prevalecen el blanco y el gris tanto en las paredes como en los muebles de todas las estancias. El lugar favorito de Frigenti es su dormitorio, puesto que se autodeclara "muy dormilón" y es fan absoluto de su cama.

Y precisamente en el canapé guarda cosas que incluso a su chico le avergüenza enseñar. En él tiene las maletas con las que entró a Secret Story, sus bañadores "ochenteros", una almohada algo deteriorada sin la que no puede dormir Miguel y ropa drag que él se pone en el orgullo y que no ha dudado en probarse para sus seguidores.