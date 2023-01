Brooke Shields revela que sufrió una violación cuando estaba en la universidad

En el Festival de Sundance que comenzase hace pocos días ya se ha podido ver Pretty Baby: Brooke Shields, de Lana Wilson, un documental en el que la ahora actriz de 57 años repasa su carrera y su vida, marcada sobre todo por una hipersexualización de su infancia, siendo claves en esto sus papeles en El lago azul y La pequeña, la historia de una niña de 12 años que vive en un burdel y cuyo título original también es Pretty Baby.

En el susodicho reciente documental, Shields ha confesado, amén de cómo fue su difícil adolescencia, con tantísimos ojos puestos en cómo evlucionaba su físico, que poco después de graduarse de la Universidad de Princeton, en el año 1987, fue víctima de una violación.

Según han explicado desde Entertainment Weekly, la intérprete quería volver a Hollywood tras sus estudios, por lo que quedó con un hombre, que ya había conocido de su anterior etapa en la meca del cine para discutir posibles proyectos futuros con los que regresar. En ningún momento Shields revela la identidad de este hombre.

Lo que explica fue cómo sucedieron los hechos, con este hombre convenciendo a la actriz de que fueran a su hotel y que desde allí él llamaría un taxi para que fuera a recogerla y la llevase a su casa. "Subí a la habitación del hotel y él desapareció durante un rato", narra Shields en el documental, añadiendo que cogió unos prismáticos que el hombre tenía en la mesilla y se puso a mirar por la ventana a unos jóvenes que estaban haciendo deporte.

Entonces el hombre regresó desnudo a la habitación. "Dejé los primsáticos y él ya estaba justo sobre mí. Como en la lucha libre. Tenía miedo de que me empezara a ahogarme o algo así", confiesa la actriz, que explica a continuación que, aunque se le pasaron muchas cosas por la cabeza, prefirió no luchar.

"En aquel momento no forcejeé demasido, no lo hice; me quedé completamente congelada. Pensaba que un 'No' debería haber sido suficiente, y solo me repetía: 'Mantente con vida y sal'. Y sencillamente me callé. Dios sabe que yo había aprendido cómo desvincularme de mi cuerpo. Ya lo había practicado antes", agrega Shields.

La actriz cuenta que una vez bajó en el ascensor y cogió un taxi lloró "todo el trayecto hasta la casa" de un amigo, y que estuvo culpándose a sí misma durante mucho tiempo de lo que había ocurrido porque no era capaz de procesar que había sido violada: "Me dijo: 'Sé que puedo confiar en ti como no puedo hacerlo en otras personas'. Es un cliché, es prácticamente patético. Pero yo creí que, de alguna manera, le había enviado señales y así fue como él las recibió. Había bebido vino en la cena. Había subido a la habitación. Estaba tan confiada...".

Para finalizar, Shields rememora que años más tarde le escribió una carta a su agresor confrontándole por lo que habia hecho, misiva que fue totalmente ignorada. "Yo únicamente levanté las manos como diciendo '¿Sabes qué? Me niego a ser una víctima porque esto es algo que te sucede sin importar quién seas y para qué creas que estás preparado o no'".

Además, la intérprete, madre de dos hijas, desvela que quiso "borrar todo ese asunto" de su "cuerpo y mente. "Simplemente quería seguir en el camino en el que ya estaba. El sistema nunca había venido a ayudarme. Por lo que solo me quedaba volverme más fuerte por mi cuenta", zanja.