Paco Lobatón, sobre volver a ser presentador: "No es mi aspiración, admiro a personas como Julia Otero, que sí ha regresado"

Quién sabe dónde catapultó a Paco Lobatón a la fama. El programa, emitido de 1992 a 1998, mostró a los españoles casos de desapariciones o secuestros como el de Anabel Segura o las niñas de Alcàsser. Sin embargo, parece que el periodista gaditano no tiene en mente regresar a la televisión como presentador.

El formato no solo era un simple espacio televisivo, sino que se convirtió en una labor social e hizo que la audiencia actuara "como una ciudadanía activa", dando una "respuesta solidaria e inmediata".

Esta etapa también fue importante para el periodista, pues en cierta medida ha continuado vinculado a esas causas. En 2015, promovió la creación de la Fundación Europea de las Personas Desaparecidas QSD Global, que tomó el relevo de la Comisión Especial creada en 2013 por el Senado.

De hecho, en 2018, Lobatón regresó como director de Desaparecidos, un espacio de RTVE que seguía la estela de Quién sabe dónde y en el que también apareció puntualmente como algo simbólico. "Fue un espacio que demostró que se puede, desde la televisión pública, contribuir a dar difusión a los casos de desaparecidos", declara el periodista a Pronto.

Sin embargo, más allá de esta labor, parece que el gaditano no querría volver a primera línea televisiva, por ejemplo, presentando un espacio en prime time: "En este momento, volver no es mi aspiración. Admiro a personas que, como Julia Otero, sí lo ha hecho, me parece muy valiente".

"Estoy en una actitud abierta por si mi presencia puede volver a ser útil, pero tener notoriedad pública no es una motivación personal o una necesidad", sostiene. "Digamos que tengo muy amortizado mi ego personal hace mucho tiempo".

Sin embargo, continúa vinculado a la comunicación, al igual que su hija, Berenice Lobatón, que actualmente tiene 20 años y se está formando en el área de producción y comunicación del instituto RTVE y está "llevando a cabo un pódcast llamado Ecootalks". Y parece que no descarta trabajar con ella, aunque considera que "es mejor que tenga su autonomía".

Pero Paco Lobatón continúa lleno de proyectos: la fundación, la creación de una app que pone en contacto a las familias de los desaparecidos, foros con familias afectadas...

"También tengo un par de cosas entre manos, dos proyectos audiovisuales, pero, de momento, no puedo adelantar nada", asegura a la citada revista. "Y quiero seguir impulsando una producción llamada Hijos de Andalucía, donde se narran biografías de personas distinguidas con la Medalla de Andalucía", añade el también galardonado con la Medalla de Andalucía en el 1995.