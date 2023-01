El baile viral de Iker Casillas con las Twin Melody, concursantes del Benidorm Fest: "¡Vaya crack!"

El nombre de Iker Casillas ha sonado con fuerza en las últimas horas en las redes sociales gracias a su baile, que ya se ha hecho viral, junto a las Twin Melody. Al son de los acordes de Sayonara, el tema de las guipuzcoanas para el Benidorm Fest, el exmeta de Real Madrid y Oporto se anima a seguir la coreografía, algo que ha causado furor en las redes.

"¡Vaya crack! Es el mejor", comentan en la publicación las gemelas, un vídeo que suma 200.000 reproducciones en el perfil de las Twin Melody. Imágenes a las que han reaccionado rostros conocidos como el de Marc Bartra, que ha comentado: "Jajaja eres el mejor @ikercasillas".

También los usuarios de las redes, donde ha causado un gran impacto el baile de Iker. "Sinceramente Iker Casillas me parece adorable es que no entiendo que veis de malo en que sea feliz grabando TikTok🫠 te amo Iker ✨✨🤌🏽🤌🏽💐💐🥰🥰", ha escrito una usuaria. "Aviso desde ya: dejad TRANQUILO a don Iker Casillas y su crisis de los 40. mirad que contento con sus silly little tiktoks", ha escrito otro.

18 artistas competirán en las dos semifinales del Benidorm Fest 2023, que tendrán lugar los próximos 31 de enero y 2 de febrero para lograr una plaza en la gran final que les conducirá al Festival de Eurovisión.

En la primera de las semifinales participarán Agoney, Alice Wonder, Aritz Aren, Fusa Nocta, Megara, Meler, Sharonne, Sofía Martín y Twin Melody.

En la segunda semifinal actuarán Alfred García, Blanca Paloma, E'Femme, Famous, José Otero, Karmento, Rakky Ripper, Siderlan y Vicco.