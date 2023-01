Tu horóscopo diario: lunes 23 de enero de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 23 de enero de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Iniciarás la semana con un lunes muy batallador, un día poco agradable y lleno de problemas o malas noticias. Por fortuna la magnífica influencia de Júpiter te protege y saldrás airoso de las dificultades, pero tendrás que afrontar un día de bastantes tensiones y podrías recibir algún ataque o traición de quien menos esperas.

Tauro

Si puedes evitarlo hoy no debes correr riesgos en el amor. Venus, tu planeta regente, no se hallará en armonía y los asuntos del corazón te podrían dar algún disgusto o incluso tú mismo podrías preocuparte por ello aunque no exista razón. Pero lo más importante es que si quieres vivir una aventura loca no elijas el día de hoy.

Géminis

Aunque estás entre los más listos del zodiaco, sin embargo, hoy debes tener cuidado porque podrían engañarte a la hora de hacer algún negocio, por lo menos te aseguro que lo van a intentar. Si haces algún viaje de trabajo esperando unos resultados excelentes puede que sufras un desengaño. Hoy las cosas no serán como parecen.

Cáncer

Vas a iniciar esta nueva semana con buen pie, ya mucho más animado que en estas semanas pasadas, tal vez movido en tu interior por secretas ilusiones y esperanzas, tanto laborales como de tipo personal. Algo cambiará para bien a partir de hoy para ti, y en lo que se refiere al trabajo será un día de acontecimientos agradables.

Leo

No temes a tus enemigos, incluso los subestimas, pero están ahí, sobre todo personas que te envidian y les gustaría tener la suerte o el brillo que siempre te acompaña, y que será más a partir de ahora. Tienes las de ganar, pero no les ignores, ya que de lo contrario acabarán haciéndote daño. De momento continuarás triunfando.

Virgo

La vuelta al trabajo siempre representa para ti una alegría, y hoy no va a ser diferente. Es como volver al verdadero hogar, allí donde puedes brillar y dar lo mejor de ti, los demás te prestan atención y te necesitan. Además, hoy vas a tener un buen día y las cosas te saldrán del modo que deseas. Es un buen día para tomar iniciativas.

Libra

Ten paciencia, pero no te desanimes, tus sueños se van a realizar, pero debes darle tiempo al tiempo. Por eso, si hoy las cosas no te salen todo lo bien que te gustaría no significa que todo vaya mal o que tu vida está parada, lo que pasa es que tus metas son muy altas y son muchos los obstáculos que tendrás que apartar del camino.

Escorpio

La nueva semana se iniciará con luchas y dificultades, no tan favorablemente como tú esperabas. Pero debes resistir y sobre todo no desanimarte, porque tan solo se trata de una escaramuza y muy pronto vas a poder equilibrar las cosas. Estás en un buen momento, pero tu destino siempre se asocia con los esfuerzos y obstáculos.

Sagitario

El comienzo de la semana va a estar muy centrado en el dinero y otros asuntos materiales, pero no va a ser malo y las buenas noticias predominarán frente a lo contrario. Pero eso no evitará que, al mismo tiempo, también te sientas algo ensimismado o melancólico. No debes inquietarte porque muy pronto van a llegar las soluciones.

Capricornio

Esta semana, o quizás incluso el mismo día de hoy, te va a traer una sorpresa altamente positiva relacionada con tus finanzas y los asuntos materiales en general. Algo por lo que llevas mucho tiempo luchando, e incluso que habías perdido la fe en que fuera a hacerse realidad, está a punto de salir y tu lucha habrá merecido la pena.

Acuario

El Sol ha entrado con gran fuerza en tu signo, acompañado de la Luna, y para ti es el momento de tomar iniciativas y hacer frente a los obstáculos que hasta ahora te estaban frenando. Quizás las cosas no te lleguen con facilidad o grandes golpes de fortuna, pero ahora aquello que siembres lo cosecharás y no se lo llevarán otros.

Piscis

Hoy Venus, el planeta del amor, no se encontrará en buen estado cósmico, y en tu caso eso se traducirá en sufrimientos por otras personas a las que vas a tener que ayudar o proteger, especialmente alguno de tus padres o un familiar muy cercano. Te verás solo ante situaciones en las que necesitarías poder estar junto a tu pareja.