Frank Cuesta acaba con dos costillas rotas y un desgarro muscular por una "desavenencia" en un santuario

Frank Cuesta ha anunciado en sus redes sociales que una "desavenencia" en su santuario ha tenido consecuencias físicas para él. El presentado de: Frank de la jungla, según ha detallado en Twitter, se ha roto "dos costillas" y ha sufrido "un desgarro muscular importante".

No es la primera vez que el televisivo sufre un accidente de este tipo en los distintos lugares donde va a colaborar para salvar animales de las mafias.

Sin ir más lejos, hace unos meses el herpetólogo fue arrollado por una avestruz, viralizándose el vídeo del momento. "Busco persona para trabajar en el santuario. Es un trabajo muy tranquilo", escribía entonces el televisivo como broma a su accidente.

Debido a una desavenencia en el santuario, he terminado con dos costillas rotas y un desgarro muscular importante. — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) January 22, 2023

Accidentes aparte, Frank ha sido protagonista en las últimas semanas de varias polémicas. Una de ellas tiene que ver con Risto Mejide, contra el que cargó por su comentario sobre Ana Obregón en las Campanadas. El presentador recordó que a él se le murió "un hijo muy pequeño, hermano gemelo de Zape" y, por eso, no quiere ni imaginarse "lo que siente Ana Obregón cada día". "Pero este comentario en referencia a Pedroche y a Obregon... me parece lo más sucio que he escuchado en TV jamás".

La otra por unas declaraciones sobre la diversidad sexual en las que llega a decir que es "antinatural". Unas palabras extraídas de un vídeo que el televisivo ha borrado ya de internet -tras haber sido acusado de homófobo- y en el que, exaltado, habla sobre esa diversidad sexual que se puede ver actualmente en películas y series de televisión.