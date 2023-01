El instructor militar del príncipe Harry, sin piedad con sus memorias: "Son una completa fantasía"

Las revelaciones hechas en las memorias del príncipe Harry de Inglaterra (tituladas Spare en su versión original y En la sombra en la versión española), no dejan de hacer correr ríos de tinta en todo el mundo.

Pero pese al arrollador e indiscutible éxito de ventas, tampoco faltan las críticas a algunos de los pasajes. Especialmente interesantes son las formuladas por las personas que los vivieron en persona.

Uno de ellos es el ex sargento mayor Michael Booley, que fue instructor militar del príncipe Harry. En el libro, el hijo del rey de Inglaterra relata una anécdota sobre un vuelo de entrenamiento "suicida".

Harry afirma en su autobiografía que un instructor del ejército detuvo deliberadamente su avión de hélice Slingsby T67 Firefly sin previo aviso. "Sentí que el ala izquierda se hundía, una sensación enfermante de desorden, de entropía, y luego, después de varios segundos que parecieron décadas, (Booley) recuperó el control del avión y niveló las alas", dice el pasaje.

"Lo miré fijamente. ¿Pero qué c...? ¿Fue un intento de suicidio abortado? 'No', dijo suavemente. Esta fue la siguiente etapa en mi entrenamiento", cuenta el príncipe en el interior de Spare.

Pero ahora, Booley, en declaraciones al Mirror, revela que la anécdota no fue como la cuenta el príncipe. "Si bien el libro me felicita, me temo que el recuerdo de las incursiones y las lecciones es inexacto. Es importante resaltar que nada en la cabina es una sorpresa", dijo.

"La salida se realiza exactamente de acuerdo con un briefing. La única vez que hay sorpresas es más adelante en el plan de estudios, no como se indica en el libro, cuando se introducen las emergencias", prosigue el instructor.

Michael Booley, que califica de "completa fantasía" las afirmaciones del príncipe, continúa dando explicaciones: "Creo que se ha dramatizado la referencia a las salidas aéreas. Creo que es el resultado de la escritura 'fantasma".

En cualquier caso, Booley guarda un buen recuerdo de Harry: "Era un estudiante excepcional, con mucho talento. Es un amigo y un hombre al que respeto inmensamente y al que siempre escucharía".