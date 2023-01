Beyoncé vuelve a un escenario cinco años después y cobra 22 millones de euros por 90 minutos

Beyoncé ha vuelto a los escenarios en la que ha sido su primera actuación después de cinco años. Lo ha hecho en un evento privado con motivo de la presentación del Atlantis The Royal, un lujoso resort en Dubái, acto que solo han podido disfrutar los asistentes con invitación.

La cantante, de 41 años, ha actuado durante 90 minutos y, por esa hora y media, la artista ha cobrado 24 millones de dólares (22 millones de euros), según informa Sky News. A este exclusivo concierto han asistido varias celebridades como Kendall Jenner, Liam Payne o Ronan Keating.

Desde su última función, que había sido en diciembre de 2018, la artista ha estado trabajando en diferentes proyectos y cuidando a sus hijos, de 11 y 5 años. Así, en un momento dado del concierto, y para sorpresa de muchos, su hija mayor, Blue Ivy, se ha subido también al escenario para interpretar a dúo Brown Skin Girl, del álbum El Rey León: The Gift (2019).

Los organizadoras pidieron a los asistentes que guardaran sus teléfonos móviles y, al parecer, los miembros de seguridad reprendían a los que incumplían las normas y si les veían haciendo fotos. No obstante, son muchos los que han compartido partes del concierto en redes sociales.

É ASSIM QUE SE TERMINA UM SHOW! pic.twitter.com/K2VKeSyMZ7 — Beyoncé Access | Fan Account (@beyonceaccess) January 21, 2023

Beyoncé se ha presentado ante 1.500 espectadores con un vestido de lentejuelas amarillas y una escultural capa de plumas. Más tarde, se cambió y se puso un body rojo y dorado enjoyado con una voluminosa cola antes de completar un tercer cambio de vestuario con un minivestido rojo encorsetado con medias y guantes a juego.

Se estrenó con una versión de At Last, de Etta James, y también cantó algunos de sus mayores éxitos, como Crazy In Love, Naughty Girl, Halo y XO, culminando con una interpretación de Drunk In Love mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo. La ex integrante de Destiny's Child, sin embargo, optó por no interpretar ningún tema de su nuevo álbum, Renaissance, que está nominado a dos Grammy.

Durante la actuación, Beyoncé quiso dirigir unas palabras al público: "Nos sentimos muy honrados de estar aquí para celebrar esta noche con vosotros". "Mis padres están aquí esta noche para celebrarlo. Mis preciosos hijos están aquí para verme actuar y mi precioso marido", añadió.