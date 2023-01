Bertín Osborne desvela por qué se fue de Antena 3: "Me pegué un cabreo..."

Hubo una época en la que Bertín Osborne era un rostro más de Antena 3, donde alcanzó la popularidad al conducir programas como Lluvia de estrellas, Menudas estrellas o Esos locos bajitos. Esa relación con la cadena terminó hace tiempo, y ahora el presentador y cantante ha desvelado cuál fue el motivo definitivo por el que se fue de allí.

Según contó el pasado viernes en su programa de Canal Sur El show de Bertín, todo comenzó cuando Gestmusic, la productora de Operación Triunfo, presentó el proyecto para ese programa a los directivos Antena 3, pero la idea no les convenció.

Como presentador del programa, Gestmusic quería a Bertín Osborne, y así se lo hicieron saber: "Bertín, tenemos un programa nuevo que empieza ya, se lo vamos a ofrecer a Antena 3, pero quiero saber si quieres presentarlo", le comentó Toni Cruz.

"¿Y cómo es?", quiso saber Bertín Osborne. Fue entonces cuando le explicaron que sería un programa "de cantantes" y que se llamaría Operación Triunfo. "Eso seguro que es un pelotazo, venga, yo lo presento", fue la respuesta de Osborne.

Sin embargo, las cosas no resultaron como la productora esperaba y Antena 3 terminó rechazándolo. "Antena 3 les dijo: 'Nada, ese programa no lo vemos'", ha recordado Bertín Osborne.

Cuando Toni Cruz le comunicó la decisión final de Antena 3 al presentador, este estalló en cólera: "¿Pero cómo no lo van a querer? ¿Estos están tontos todos o qué?".

Fue entonces cuando Bertín Osborne decidió llamar directamente a Antena 3 para saber por qué habían descartado un programa que, en su opinión, era "la pera". "Yo lo voy a presentar, compradlo", trató de convencerles. "Es que hemos pensado que eso no va a funcionar", fue la respuesta que obtuvo.

A los diez días, Toni Cruz, de Gestmusic, volvió a llamar a Bertín Osborne para comunicarle que finalmente se lo habían vendido a TVE. "Me pegué un cabreo con Antena 3, que por eso fue mi salida de Antena 3", ha comentado.

Osborne también ha contado el momento en el que pidió explicaciones a los directivos de la cadena por haber rechazado un programa como Operación Triunfo. "Me gustaría saber quién es el que no ha visto el programa de mayor éxito de este año, que me ofrecieron a mí, lo quisieron vender aquí, y alguien dijo que no lo veía. ¿Quién ha sido el ciego?", preguntó.

Según ha recordado el presentador, en la sala había "400 personas, de Antena 3 todos, directivos, el consejero delegado... Todo el mundo". Después de la intervención de Osborne, llegó el turno del consejero delegado, que admitió abiertamente el error: "Quiero pediros disculpas, porque el ciego soy yo", reveló.