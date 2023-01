La reprimenda de Ramón García a Pablo Motos tras aparecer en su programa: "No me mandes los vídeos desde el váter"

Pablo Motos se ha convertido esta semana en el inesperado protagonista del programa En compañía, que Ramón García conduce a diario por las tardes en la cadena autonómica de Castilla-La Mancha. El presentador de El Hormiguero ha dejado un curioso mensaje al programa de García después de que su tía, Concha Motos, participase en este formato de CMMedia.

Así lo hizo saber Ramón García, que apareció en antena mientras la copresentadora del programa, Gloria Santoro, mostraba a cámara un par de hormigas de papel.

"Están todos diciendo: ¿por qué hay hormigas de El Hormiguero en En compañía? ¿Por qué ha dejado Pablo Motos un mensaje a En compañía de El Hormiguero? Pues porque se habrá enterado de que estuvo aquí el otro día su tía Concha Motos", ha aclarado el presentador vasco.

"Qué bien nos lo pasamos con su tía y con José", ha recordado Gloria Santoro mientras el programa ha vuelto a mostrar las imágenes de Concha Motos bailando en plató. "Se habrá enterado su sobrino, Pablo Motos, de que estuvo aquí", ha añadido la presentadora.

"Claro que se ha enterado", le ha cortado entonces Ramón García. "Hay que enviarle este vídeo a Pablo para que vea a su tía feliz y contenta, bailando", ha comentado.

Acto seguido, el presentador ha querido compartir con los espectadores unas imágenes enviadas por el propio Pablo Motos en las que opinaba sobre la participación de su tía en el programa. "Algo quería contarnos Pablo, y voy a compartirlo con ustedes", se ha referido García.

"Me acaban de contar la noticia, es una buena noticia", ha manifestado Motos en un vídeo grabado con el móvil. "Tía, te deseo lo mejor a ti y a todos, y que seas muy feliz, que disfrutes muchísimo de la vida y que hay que vivir, que son dos días. Un saludo a Ramontxu y a todo el equipo", ha concluido el presentador de El Hormiguero.

Sin embargo, a Ramón García, más allá del contenido del mensaje, lo que le ha llamado la atención del vídeo ha sido el lugar donde ha sido grabado, y así lo ha hecho saber públicamente en televisión.

"Para, para, ¿podéis poner el vídeo otra vez y congelarlo?", ha pedido el presentador al equipo del programa, que daba marcha atrás a las imágenes hasta mostrar un fotograma donde se ve un retrete al fondo, detrás de Pablo Motos.

Ha sido entonces cuando Ramón García le ha dado un pequeño tirón de orejas al presentador de El Hormiguero. "Por favor, Pablo, no me mandes los vídeos desde el váter. Me has mandado el vídeo desde el váter, además está la tapa levantada, o sea, que eso es de tíos... Ese es tu camerino o es tu baño antes de salir", ha comentado.

"No hemos reconocido el plató con las hormigas", ha ironizado entonces su compañera, Gloria Santoro. "Le pillamos en un momento de desahogo, se conoce", ha bromeado Ramón García.