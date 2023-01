El momento más incómodo de Clara Chía: le cantan la canción de Shakira por la calle

La canción de Shakira junto a Bizarrap no solo ha puesto en el punto de mira a su ex Gerard Piqué, sino que también ha afectado directamente a la actual pareja del exfutbolista, Clara Chía, a quien la cantante colombiana menciona expresamente con un juego de palabras: "Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena". El último pódcast de 'Mamarazzis' ha comentado la situación que vive la joven tras el éxito de la canción y ha desvelado un incómodo momento ocurrido días atrás.

Según han revelado Laura Fa y Lorena Vázquez, Chía trata de llevar "con estoicismo" el momento, si bien no siempre está resultando fácil. Fuentes del entorno de la joven han señalado que ha habido alguna situación "incómoda", y que lo que peor lleva ahora mismo es ser reconocida en público.

"La paran por la calle para preguntarle quién es, le cantan la canción, todo el mundo la reconoce, y como es una chica bastante tímida...", comenta Lorena Vázquez.

A pesar del revuelo inicial generado con la canción, Vázquez ha asegurado que Chía está ahora "mucho más tranquila" y que su relación con Piqué va "bien".

Lejos de provocar una crisis en la pareja, un amigo en común ha comentado a Vázquez que vio el pasado domingo a Clara Chía y Gerard Piqué "relajados, besándose, acariciándose", y que el exfutbolista estaba "en todo momento muy pendiente" de su novia.

Por su parte, Laura Fa ha recalcado que, pese a los rumores de que Chía había decidido desaparecer por un tiempo, la joven continúa acudiendo "de manera normal" a trabajar en la oficina de Kosmos Global Holding, la empresa propiedad de Piqué. "En la oficina no se esconden de nada", concluye Fa.