El dardo de Gema Aldón a Gloria Camila, con referencia a Shakira: "Yo podría hacer una canción con gente que tiene nombre glorioso"

Ana María Aldón no acudió a la inauguración del museo taurino de José Ortega Cano. Sálvame ha hablado con su hija, Gema Aldón, y ha dado explicaciones de la situación familiar.

"Con las condiciones que hay ahora en la familia, no sería coherente que mi madre fuera al museo", ha indicado este viernes cuando se ha enterado de que no fue invitada. "Lo que me parecen mal son otras actitudes que tienen con mi madre", ha declarado.

Ha sacado a relucir el tema de la amenaza de denuncia por parte del extorero. "Que yo sepa no existe, pero ya solamente con decirlo públicamente...", ha expresado. En cuanto a la interrupción de Gloria Camila a la conversación entre su padre y el programa de Telecinco, Aldón ha asegurado que no le parece raro.

"Estabais dando publicidad del museo", ha defendido Gema. Además, ha declarado que lleva mucho tiempo "manejándolo". Finalmente se ha sincerado con el programa: "Yo también podría hacer una canción con gente que tiene nombre glorioso, que lo que te hacen es vivir un infierno".