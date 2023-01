Rocío Flores reaparece con la familia de Ortega Cano: "No tengo nada de lo que hablar con 'Sálvame'"

Este jueves, José Ortega Cano inauguraba un museo taurino, y Gloria Camila no fue la única en manifestarse en contra de Sálvame en el evento. En la apertura apareció Rocío Flores, que se dejó ver después de un tiempo nada menos que con la familia del diestro.

"He venido porque me ha apetecido, es mi familia y tengo derecho a venir. Quien quiera que lo entienda y quien no, que no", declaraba la hija de Rocío Carrasco para los medios.

"Vengo a ver a mi familia, ¿no puedo?", insistía Flores. Además, insistía en querer mucho al extorero y que le apoyaba con su nuevo proyecto. Sin embargo, con Sálvame se negaba a hacer cualquier tipo de declaración. "No tengo nada que decirte", le decía a Kike Calleja.

"Sabéis que no tengo nada que hablar con Sálvame, pero te lo agradezco. Estoy aquí porque soy una persona educada y no te voy a girar la cara, pero no tengo nada que decir", ha insistido.