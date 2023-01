Matilde de Bélgica abre las puertas del palacio de Laeken para ofrecer su primera entrevista por su 50 cumpleaños

Matilde de Bélgica está de celebración. La esposa del rey Felipe cumple 50 años y lo ha hecho de una manera muy especial: ha ofrecido su primera entrevista pública.

La ha concedido para la cadena belga VTM News, recibiendo así a la periodista Eva Peeters en el palacio de Laeken. En ella, ha contado en primera persona cómo ha vivido sus años dentro de la familia real, pasando de princesa a reina consorte.

La conversación, titulada Matilde 50: la Gran Conversación, se ha grabado en la oficina de Matilde, un acogedor y luminoso salón del que ha abierto sus puertas por vez primera a través de la televisión.

La cadena ha estado preparando esta entrevista casi dos años, ya que, tal y como apunta la periodista en sus declaraciones: "La primera vez que le planteamos hacer esta entrevista se negó rápidamente, porque no consideraba este cumpleaños como un hito y tampoco le gusta hablar sobre sí misma".

Tanto ella como Bert Heyrman, redactor jefe de VTM News, han asegurado que "había algunos temas tabú". "No se le permite hacer declaraciones políticas", asegura Heyrman. "Tampoco sobre sus hijos. Me advirtieron que están en su adolescencia y que no les gusta que su madre hable de ellos en la prensa", añade Peeters.

La comunicadora tampoco pudo preguntar sobre su hermana Marie-Alix, que falleció en un accidente de coche en 1997. "Pensé que eso era relevante, porque estaba en la línea con su compromiso con la salud mental", opina sobre este veto.

Aun así, Peeters asegura que, a pesar de las restricciones, pudieron hablar de temas interesantes. Ser reina en el siglo XXI fue uno de ellos, e incluso le colocaron un micrófono y se la llevaron a montar en bici.

Para conocer los demás temas tratados, el programa especial dedicado a Matilde de Bélgica se emitirá el viernes 20 de enero a las 20.30 horas en varias cadenas del país simultáneamente.