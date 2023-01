"Qué fiestón 'pa' Macron": el programa Polònia parodia la cumbre España-Francia en Barcelona al ritmo de 'La Bella y la Bestia'

Apenas unas horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su homólogo francés, Emmanuel Macron, se encontraran en Barcelona este jueves junto a una veintena de ministros y ministras de ambos Ejecutivos, el programa satírico de TV3 Polònia ha lanzado una de sus parodias para dar una versión humorística del encuentro.

Bajo el título de 'Qué fiestón pa Macron', Pep Plaza y David Marcé interpretan a Sánchez y Macron, respectivamente, comentando los puntos de interés de la cumbre hispanofrancesa. El vídeo, que dura poco más de dos minutos, parodia a un Sánchez que intenta mostrar a Macron que "ya no hay procès".

Al ritmo de la cación ¡Qué festín! de La Bella y la Bestia, Sánchez y Macron recorren las calles de la Ciudad Condal en el coche oficial del primero, que se esfuerza por tapar las protestas independentistas al mandatario francés. Los humoristas ironizan con el discurso del presidente español: "Qué fiestón para Macron, no hay ni rastro de sedición. No se ven casi esteladas y no arde ni un contenedor".

Ante las sospechas de 'Macron' al ver a los manifestantes acorralar el coche oficial y lanzar huevos y escupir en las ventanas, el ficticio Sánchez le intenta convencer de que con personas que han ido a celebrar la visita del presidente galo, que llega incluso a ser estirado a la fuerza por los manifestantes cuando este baja la ventanilla con intención de 'unirse a la fiesta'.

La parodia, cargada de referencias al conflicto independentista como carteles con el número 155, que según canta Sánchez se refiere al número de escaños que el CIS le da al PSOE en las próximas elecciones generales, termina con el supuesto presidente español ordenando a su chófer que acelere para huir de la manifestación.