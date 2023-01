Ramón Fernández-Pacheco: "Los cuatro años de Moreno en San Telmo le han sentado francamente bien a Andalucía"

Ramón Fernández-Pacheco llevaba siete años siendo alcalde de Almería, como lo fueron su abuelo y su bisabuelo, cuando recibió la llamada del presidente de la Junta, Juanma Moreno -una persona a la que "no solo le debo mucho, sino a la que admiro mucho"-, para que diera el salto a la política regional. Un tren, asegura, al que decidió subirse.

El actual portavoz de la Junta de Andalucía y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul asegura que ha dejado la Alcaldía de "la ciudad más bonita del mundo" para dedicarse a la "Consejería más bonita que tiene la Junta". Y es por ello que, aunque admite haber sido muy "feliz" siendo alcalde (en 2019 fue el regidor del PP más votado en las capitales de España), no lo echa de menos y ahora está "muy ilusionado".

Ramón Fernández-Pacheco Monterreal Barcelona (1983) El miembro más joven del Gobierno de Moreno nació en la ciudad condal y se trasladó a Almería, "la mejor ciudad del mundo con diferencia", a los siete años. Es licenciado en Derecho y afiliado al PP desde 2002. En 2011 se convirtió en concejal del Ayuntamiento almeriense y al año siguiente asumió la Vicesecretaría General de Organización del PP Almería, para ser nombrado en 2014 coordinador de Acción Política del PP Andalucía.

¿Cómo valora los primeros seis meses de la legislatura de la mayoría absoluta de Juanma Moreno?Es la primera vez que el PP gobierna con una mayoría suficiente en Andalucía. Los andaluces le han dado al presidente una confianza histórica, que tiene clarísimo que quiere devolver con trabajo, compromiso, humildad y cercanía. Siempre nos repite que tenemos que gobernar como si no tuviéramos esa mayoría suficiente. El diálogo es el mantra que dirige toda nuestra actuación. Han sido seis meses de mucha actividad, en los que Andalucía ha sido la primera comunidad de España en tener un Presupuesto; se han aprobado ocho proyectos de ley; se ha aprobado una nueva bajada de impuestos, y van seis desde que Moreno es presidente. Seis meses de muchísimo trabajo, que son el preludio de lo que tiene que ser una gran legislatura para Andalucía.

Se acaban de cumplir cuatro años desde la llegada del PP-A a San Telmo. ¿Cuál es su balance?Hace cuatro años, Juanma Moreno hizo historia en Andalucía, consiguió acabar con 37 años de gobiernos socialistas, que han tenido sus luces y sus sombras, pero que después de tanto tiempo habían llevado a Andalucía a una parálisis evidente. Los andaluces no nos podíamos acostumbrar a estar siempre protagonizando titulares negativos de corrupción, paro o falta de ambición. Moreno acabó con todo eso y creo que han sido cuatro años que le han sentado francamente bien a Andalucía. Pensar en lo que hoy vivimos, liderando la creación de empleo, la bajada del paro, las exportaciones o el turismo, era poco menos que ciencia ficción, y hoy se ha convertido en una realidad. Somos una comunidad líder, la tercera economía del país y trabajamos para ser la primera.

El PP-A arañó apoyos de casi todos los partidos en las autonómicas. ¿Cree que podrán mantener ese voto prestado de cara al futuro?Moreno fue depositario de una confianza mayoritaria que, desde luego, no viene exclusivamente del votante tradicional del PP de Andalucía. Por eso esa confianza supone una gran responsabilidad. Tenemos la suerte de vivir en una una tierra maravillosa que tiene entre sus principales virtudes la diversidad, y tenemos que respetarla y potenciarla, gobernar para todos sin excepción, impedir que las banderas ideológicas se conviertan en fronteras que dividan a los andaluces. Ese es nuestro el día a día porque el presidente así lo exige, sobre todo, porque él se lo cree.

¿Cree que los vientos de la mayoría absoluta del 19 de junio seguirán soplando el 28 de mayo?Yo vengo de ser siete años alcalde de una capital de provincia y tengo muy claro que en las elecciones municipales la gente vota a su alcalde o alcaldesa. Juanma Moreno no se presenta a las municipales, por lo tanto, hacer una extrapolación de los resultados del 19-J al 28-M es, desde mi punto de vista, una visión bastante miope de la realidad. Lo primero es respetar al votante, entender que es inteligente, que discierne perfectamente qué esta votando en cada momento. La clave para que el PP-A tenga un buen resultado tiene mucho más que ver con elegir a los mejores candidatos que con que Moreno sacara un buen resultado en junio. Hoy en día es cierto que el poder territorial que tiene el PSOE en Andalucía en clave municipal es muchísimo mayor que el del PP. Y el objetivo con el que salimos es el de intentar equilibrar la balanza.

Extrapolar los resultados del 19-J al 28-M es una visión bastante miope de la realidad"

¿Las municipales en Andalucía serán claves para el PP de cara a las generales?A nadie se le escapa que existe un cambio de tendencia generalizado respecto a la intención de voto. Lo estamos viendo incluso en el CIS. Si uno analiza bien los datos que realmente arroja la encuesta, se da cuenta de que las tornas están cambiando y que la gente va a penalizar esa política, por momentos demencial, que lleva Pedro Sánchez y los que se empeñan en defenderlo a capa y espada, como pasa aquí en Andalucía, alejándose de la realidad y de las necesidades que tiene nuestra tierra. Por lo tanto, ser capaces de equiparar un poco esa balanza de poder territorial que le decía antes sin duda va a fortalecer la estructura del PP-A, que aspira a ser clave en el cambio nacional. Somos una comunidad que aporta muchísimos diputados al Congreso, y que en Andalucía vayan las cosas bien es fundamental para Alberto Núñez Feijóo. Ojalá que así sea.

Juanma Moreno dijo en 2019 que no sería presidente más de ocho años. Si lo cumple, ¿se ve usted como el próximo candidato en 2026?Yo lo que deseo de verdad es que incumpla esa promesa y se quede, porque 37 años de socialismo han hecho daño a Andalucía. El presidente ha sido capaz, no solo de acabar con esos 37 años, sino además de ser depositario de toda esa confianza que antes decíamos. Confianza en muchos casos prestada por gente que jamás hace uno año se hubiera planteado votar al PP. Creo que Juanma es un político de largo recorrido que ha hecho mucho por Andalucía, pero al que le queda mucho por hacer.

El portavoz de la Junta de Andalucía y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco. ANÍBAL GONZÁLEZ

¿Entiende que a día de hoy haya quien siga negando el cambio climático?Negar el cambio climático solo puede obedecer a una venda ideológica que te impide ver la realidad. El cambio climático lo notamos todos en nuestro día a día, no hace falta ser científico para darse cuenta. Que le pregunten a un agricultor si llueve lo mismo que antes; que le pregunten a cualquiera que se haya bañado en la playa este verano si el agua estaba a la misma temperatura; que pregunten en la costa de Cádiz si antes había el problema con el alga asiática que han tenido este verano; que pregunten en Sierra Nevada si la temperatura en la estación de esquí es la misma que hace 20 años. Hay tantísimos ejemplos que demuestran que el cambio climático está aquí que no entiendo que se pueda negar. Otra cosa es que discutamos acerca del papel que debemos jugar cada uno. Contrarrestar el cambio climático y paliar sus consecuencias, que son cosas diferentes. Ese es un debate sano y constructivo. Pero negar el cambio climático es negar la realidad.

Andalucía se ha marcado como objetivo la soberanía energética. ¿Es un reto realista?Se puede conseguir y estamos en vías de hacerlo. Andalucía tiene sol, viento y territorio, las tres claves para poder desarrollar proyectos que nos permitan alcanzar esa soberanía. Ojo, desde la sostenibilidad, porque uno puede ser soberano energéticamente a través de combustibles fósiles, emitiendo miles de toneladas de dióxido de carbono. Queremos ser soberanos energéticamente respetando el medio ambiente, y creo que es perfectamente posible. Tenemos clarísimo que salvaguardar el patrimonio natural de Andalucía es una línea roja inquebrantable. Andalucía es lo que es en parte también por esos espacios naturales que nos rodean y que forman parte de la propia imagen icónica de esta tierra. Pero ese respeto es perfectamente compatible con ser capaces de desarrollar proyectos innovadores de inversión extranjera que no solo nos lleven a alcanzar esa soberanía energética tan importante en los tiempos que corren, sino que puedan ser motores de creación de empleo y de una industria auxiliar.

En diciembre llegaron las ansiadas lluvias, pero parece que no ha sido suficiente. ¿Cómo de preocupante es la situación con la sequía?Muy preocupante. Los embalses siguen sin llegar al 30% de media de su capacidad. Y eso es un drama, porque, y esto lo dice mucho el presidente, el agua para Andalucía es como el gas para Alemania. Nuestro principal sector económico, el agrícola en sus diferentes vertientes, necesita agua. Pero es que la segunda de nuestras industrias es el turismo, y los hoteles necesitan agua; el residencial necesita agua; la industria necesita agua... más allá del evidente consumo humano. Trabajamos para intentar diversificar la estructura económica de Andalucía, apostando por nuevos sectores, como las nuevas tecnologías, la digitalización y la captación de talento. Pero, hoy por hoy, la realidad es la que es. Por eso hemos decidido desde el Gobierno ser, no ya proactivos, sino hiperactivos con poner en marcha soluciones que intenten paliar esa situación.

Se habla tanto y tan mal de Doñana que pudiera parecer que es un problema cuando es una suerte para todos"

Hablemos de Doñana. ¿Cómo se pueden conciliar los intereses de los agricultores con la protección de este espacio natural?Se habla tanto y tan mal de Doñana que pudiera llegar a parecer que es un problema para Andalucía, y es una suerte para todos. Hay que dejar claro que los andaluces tenemos la inmensa suerte de tener en nuestro territorio un lugar maravilloso, patrimonio de la humanidad, con todos los niveles de protección habidos y por haber porque se lo merece, un tesoro que hemos heredado. La única responsabilidad de la generación presente es conservarlo para que los que están por venir lo puedan disfrutar igual que nosotros. Uno de los principales problemas es que durante demasiado tiempo nos hemos dedicado todos a tirarnos Doñana a la cabeza y se ha hablado muy poco de qué es lo que realmente tiene que hacer cada uno. Por eso mi intención, y así se lo he transmitido al Gobierno de España, es intentar crear un espacio de diálogo, porque estoy convencido de que son muchos más los puntos que nos unen que los que nos separan a la Junta y al Gobierno, y también a todos los actores implicados, agricultores, ecologistas, conservacionistas, científicos, el sector del turismo, los vecinos. Yo, desde luego, lo voy a intentar.

Parece que las aguas han vuelto a su cauce con el Gobierno tras acordar crear una comisión bilateral sobre Doñana. ¿Se ha activado ya, qué espera de ella?Nos reunimos esta Navidad con el Secretario de Estado y estamos a la espera de que nos convoque a esa mesa que se comprometió conmigo personalmente a convocar, y estoy seguro de que lo va a hacer. Pero lo cierto es que a día de hoy todavía no lo ha hecho, quedó en que nos llamaría y como no nos llamaba, volvimos a hacerle un requerimiento desde la Junta. No perdemos la esperanza de que podamos hablar y ser capaces de buscar soluciones, porque cuando hablamos de todos esos sectores económicos de Doñana no estamos hablando de villanos que quieren arrasar con todo porque se quieren enriquecer a costa del patrimonio. Estamos hablando de muchas familias que encuentran en ello su sustento y su medio de vida. Y creo que los responsables públicos tenemos la labor de sentarnos, planificar e invertir, siempre salvaguardando Doñana.

Ramón Fernández-Pacheco, durante un momento de la entrevista en su despacho. ANÍBAL GONZÁLEZ

Las protestas de los trabajadores del Infoca son frecuentes desde hace años por sus condiciones laborales. ¿Qué tiene que decir?La realidad del Infoca ha cambiado muchísimo desde 2018. Tenemos la suerte de contar con el mejor dispositivo de España, y prueba de ello es la capacidad de actuación que se demuestra desgraciadamente cada verano, cuando los incendios forestales se multiplican en nuestra comunidad. También es consecuencia del cambio climático que estos incendios cada vez son más virulentos, duran más tiempo y es más difícil apagarlos. Por eso este gobierno tuvo claro que había que apostar por el Infoca acabando con los contratos temporales, hoy todos son fijos discontinuo. Y apostando por la estabilización de la plantilla, con varios procesos que se han puesto ya en marcha. El último en octubre, en el que se consolidaron 208 plazas de bombero forestal especialista en prevención y extinción y conductores; y otras 306 plazas convocadas y resueltas anteriormente. En total, el gobierno de Moreno ha convocado 514 plazas, frente a las 53 del anterior gobierno. Y vamos a seguir convocando más. Además, ya se ha renovado el 75% de la flota de vehículos. Estamos ante una situación climática en la que lo responsable es adelantarse. Este es el primer Presupuesto de la historia de la Junta en el que se destinan más recursos a la prevención que a la extinción. Esa es la línea y ahí el Infoca tiene que jugar en el futuro un papel fundamental, y nosotros siempre lo haremos con diálogo con las diferentes secciones sindicales, con la plantilla y con todos los sectores afectados.

Ya han empezado en Andalucía las huelgas sanitarias.No podemos más que respetar el derecho a la movilización que tiene cualquier trabajador u organización en Andalucía. Y jamás vamos a denostar esa huelga. Otra cosa es que entendamos que quizá no es el momento y que quizá el ciudadano no entienda demasiado una huelga sanitaria en la situación actual. Cuando se hace un análisis de cuál es la situación de la sanidad pública andaluza, lo correcto también es ver cómo estaba y qué se ha hecho. Ahora hay más profesionales sanitarios que nunca; se ha mejorado su carrera profesional; se retribuyen mejor las guardias, se pagan mejor los fines de semana; los contratos por horas o por día han dejado de ser lo habitual en el SAS; hay más centros de salud y hospitales que nunca; la inversión general en la sanidad desde 2018 ha crecido un 40%, un 44% en Atención Primaria. ¿Eso quiere decir que la sanidad pública andaluza es perfecta? No, ningún sistema sanitario lo es. Por eso en el Presupuesto de 2023 se contempla solo para la Atención Primaria 4.953 millones, 1.512 más que en 2018. Tenemos que seguir mejorando, y creo que es mucho más constructivo hacerlo dialogando en mesas de trabajo que con movilizaciones.

Respetamos las huelgas sanitarias, pero quizá no es el momento ni el ciudadano lo va a entender"

Andalucía tendrá este año una ley pionera de Economía Circular. ¿Cuándo entrará en vigor y cuáles son las claves de esa norma?No venimos a implantar la economía circular, venimos a ayudar a muchas empresas que ya lo hacen desde hace mucho tiempo, y a incentivar a que otras se sumen a este nuevo paradigma de fabricación y de consumo. El sistema lineal tradicional -extraer materias primas de la naturaleza, transformarlas, consumirlas y luego generar residuos que contaminaban y cuya gestión, en algunos casos, era muy cara- es insostenible. Por eso tenemos que cambiar a una concepción circular, en la que, una vez que se utilizan los productos, se les vuelve a dar una segunda y tercera vida. Con eso conseguimos muchos beneficios: dejamos de extraer materias primas de la naturaleza, generamos muchos menos residuos, abaratamos costes de producción y, probablemente, vamos a generar tejido productivo que hasta ahora no existe. Por eso se trata de una ley que no busca penalizar ni sancionar, sino incentivar y motivar. Una ley muy necesaria y muy demandada, que se va a aprobar en los primeros meses de este año, por lo que estará en vigor antes del verano.

Su Consejería lleva también el apellido de Economía Azul. ¿Qué supone esta actividad para Andalucía?Su concepción clásica abarca todos los sectores económicos asociados con el mar: pesca, construcción de barcos, transporte marítimo, turismo de cruceros, náutica deportiva, investigación con microalgas, acuicultura, extracción de minerales marinos, arqueología submarina… Somos una comunidad con mil kilómetros de costa, con fachada mediterránea y atlántica, una red portuaria que recorre todo el litoral, desde Almería hasta Huelva incluyendo Sevilla. Tenemos que saber aprovechar todo eso y hacerlo de manera sostenible. Para nosotros, la sostenibilidad consiste en garantizar las necesidades del presente sin comprometer las del futuro. Por eso nos hemos lanzado a crear la primera estrategia de economía azul sostenible de Andalucía, en la que queremos que todos esos sectores dialoguen entre sí, que seamos capaces de ver cuáles son sus potencialidades, sus retos, cómo se pueden ayudar entre ellos, cómo les podemos ayudar desde la Administración, y sacarle beneficio a esa oportunidad que supone el maravillo litoral de Andalucía. La economía azul en nuestra comunidad suponen más de 17.000 millones de euros de facturación el año pasado, entre 4.000 y 5.000 pymes y más del 10% de nuestro PIB. Son palabras mayores.

El portavoz de la Junta de Andalucía y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco. ANÍBAL GONZÁLEZ

La travesía judicial del Algarrobico parece no tener fin. ¿Se atreve a poner fecha para su derribo?Cualquier fecha que le pongamos al Algarrobico será tarde. Es que vamos muy tarde con este tema. Yo he crecido en Almería oyendo hablar del Algarrobico, llevamos más de 20 años hablando de ello. Por lo que lo deseable es que se resuelva cuanto antes.

Le pregunto como portavoz, consejero y almeriense. ¿Qué va a suponer el recorte del trasvase Tajo-Segura para Andalucía?Volvemos a asistir a una decisión completamente unilateral por parte del Gobierno de España, que no ha sido capaz de establecer un diálogo con Valencia, Murcia y Andalucía. Somos perfectamente conscientes de que hay que respetar los caudales ecológicos, nadie quiere hacer una tropelía, pero tenemos que ser capaces de respetar una aporte hídrico que hoy supone el medio de vida de tantísimas familias. Para eso hacen falta inversiones, en la cabecera de la cuenca y en la zona afectada. Y el Gobierno, como siempre desgraciadamente, toma decisiones unilaterales y compromete el futuro de tantísimas personas sin aportar una solución alternativa.

La consejera de Salud ha calificado las medidas antiabortistas propuestas por Vox en Castilla y León como una "ampliación de la cartera de servicios". ¿Estaría entonces de acuerdo en que Andalucía adoptara protocolos similares?En Andalucía esa polémica no existe. Todas nuestras políticas están marcadas por una premisa, siempre el respeto a la mujer y a sus derechos. Y utilizar la vía de la prevención y de la educación para evitar los embarazos no deseados. En Andalucía esa polémica no existe nada más que en la cabeza de quienes creen que con ella pueden conseguir votos. Y, en mi opinión, Vox saca una polémica que sabe que no le va a llevar a ningún sitio porque cree que así puede obtener rédito electoral. Y el PSOE está encantado, feliz, no hay más que ver la sobreexcitación que tienen todos los ministros de Pedro Sánchez con el tema. Cuanto más arrinconado está el PSOE por las decisiones que toma y, sobre todo, por las que toma su socio de Gobierno, Vox le está echando una mano estupenda para intentar capear esa situación. La polémica no existe, quien manda en una comunidad autónoma es su presidente.

¿Cree que Mañueco adelantará finalmente las autonómicas?No lo sé, eso excede mucho el ámbito de mis competencias y tampoco tengo información. Lo que está claro es que la figura de un presidente autonómico, la figura que ganó las elecciones, tiene entre sus atribuciones la posibilidad de disolver el Parlamento y convocar elecciones. Si el presidente Fernández Mañueco entiende que la estabilidad de su Gobierno está comprometida y que eso puede perjudicar a los castellanoleoneses, tomará la decisión que tenga que tomar. Pero, en cualquier caso, no me corresponde a mí opinar sobre eso.