La estación de Chamartín se encuentra en un proceso de transformación. Por ello, a partir del próximo 4 de febrero, los trenes que circulen por las líneas C3, C3a, C4, C4a y C4b verán modificados sus recorridos. Está previsto que esta alteración dure hasta el mes de diciembre, casi un año de obras.

No todo el mundo está al tanto de ello. A pesar de que Renfe ya ha comenzado a informar a través de sus altavoces de estas afecciones, los usuarios habituales de la red ferroviaria no tienen claro cómo les va a afectar. "Renfe les informa que en la estación de Chamartín entre el 4 de febrero y diciembre el servicio quedará suspendido por obras en la estación", se comenzó a escuchar el pasado jueves. "¿Los trenes ya no van a parar más en Sol hasta diciembre?", pregunta Óscar, que suele ir hasta esa estación para ir a trabajar. Ante la sorpresa de la noticia, se ha puesto a investigar las alternativas que tendrá para llegar a la parada que más cerca le queda de su trabajo. "Sabía que iba a haber cortes en los servicios, pero todavía no sé qué opciones hay", asegura. Se queja de que la información que ofrecen desde Renfe le parece escasa. "En general, la comunicación de Cercanías deja mucho que desear. Es muy difícil enterarse de qué está pasando realmente", reclama.

Óscar no sabía que las obras en Chamartín iban a afectar al recorrido que él hace habitualmente hasta Sol. Todavía no tiene claro qué alternativa utilizará para llegar Jorge Paris

Isabel tiene algo más clara la situación. "A mí me afecta porque cojo todos los días la C4, desde Atocha a Cantoblanco", asegura. Cree que la mejor alternativa será la de hacer transbordo en otros trenes de Cercanías de Madrid, aunque esto le pueda llevar más tiempo. Sin embargo, hace una petición. "Espero que los trenes con los que tenemos que reconectar salgan de la misma vía y que no tengamos que estar todos los días pendientes de lo que dicen las pantallas de información", asegura.

¿Cuáles son las líneas afectadas?

Según ha informado Renfe, la incidencia afectará a las líneas C3, C3a, C4, C4a y C4b. Sin embargo, han anunciado que se van a establecer planes alternativos, que incluyen distintos transbordos en las estaciones de Chamartín, Nuevos Ministerios o Puerta de Atocha. Y es que los trenes que circulen en sentido norte-sur finalizarán su recorrido en Chamartín, desde donde se podrá coger otro tren por el túnel de Recoletos en las líneas C1, C2, C7, C8 y C10.

En lo que se refiere al recorrido contrario, es decir, de sur a norte, las estaciones de inicio o fin de servicio serán Atocha o Nuevos Ministerios. En ambas terminales, los viajeros podrán continuar su trayecto por el túnel de Recoletos en las líneas C1, C2, C7, C8 y C10. Para que todo esto sea posible, desde Renfe ofrecerán un dispositivo de 700 trabajadores de información y 190 trenes diarios más, es decir, un 15% más.

¿Qué alternativas hay para la línea C3?

Las personas que quieran viajar en la línea C3, la morada, que tiene como origen Aranjuez y final Chamartín, serán algunos de los que verán alterado su recorrido. De esta manera, si quieren llegar hasta la última parada del trayecto, tendrán que bajarse del tren en la estación de Atocha y subirse en uno de la línea C1, C2, C7 o C10 hasta allí. Esto se aplica también al resto de paradas que se verán afectadas como Sol, que estará solo conectada por la C4, y Nuevos Ministerios.

¿Qué hago si viajo en trenes de la C3a?

Los trenes que viajan por las vías de la línea C3a de Renfe comienzan su recorrido en Aranjuez y finalizan en El Escorial. Los cambios que sufrirán los usuarios que viajen en este trayecto comenzarán, en la ruta de sur a norte, en Atocha. Si quieren llegar a Sol, deberán utilizar los trenes de la C4, pero si el destino es El Escorial el recorrido será algo más largo. Tendrán que coger trenes de las líneas C1, C2, C7 o C10 hasta Chamartín, desde donde podrán retomar el recorrido de la C3a.

En el sentido contrario, las personas que utilicen esta línea desde El Escorial, pararán en Atocha. Aunque no tengan que bajarse del vehículo, sufrirán las consecuencias de la renovación de la estación de Chamartín, puesto que en lugar de utilizar las vías del túnel de Sol, lo harán por las de Recoletos. Una vez llegados a Atocha, si quieren llegar hasta alguna de las estaciones que se encuentran hasta llegar a Aranjuez, tendrán que realizar transbordo, puesto que la C3a se convierte en la C2, que tiene como destino Guadalajara. En Atocha también es posible coger un tren de la línea C4 hasta Sol.

¿Cómo afecta a la línea C4?

Los que quieran viajar desde Parla hasta Alcobendas/ San Sebastián de los Reyes o Colmenar Viejo también se verán a realizar transbordos. La vía funcionará con normalidad hasta Nuevos Ministerios, por lo que la parada de Sol está incluida en el trayecto. Sin embargo, para llegar a Chamartín, será necesario utilizar algunas de las líneas C1, C2, C7 o C10. Desde allí, se podrá retomar la conexión con la C4a o la C4b para llegar a la zona norte.

¿También habrá cortes en la C4a?

Los trenes que circulan desde Alcobendas/ San Sebastián de los Reyes pararán en la estación de Chamartín. Allí, será necesario bajarse para coger los trenes de las líneas C1, C2, C7 o C10 hasta Nuevos Ministerios. Una vez que los vehículos paren ahí, podrán retomar la línea azul oscura hasta cualquiera de las paradas que hay hasta llegar a Parla.

María José coge todos los días el tren. Ha decidido utilizar el Metro como alternativa a los cambios de trayecto que sufrirán los trenes a partir del mes de febrero Jorge Paris

Una de las afectadas será Isabel, que coge el tren desde Atocha hasta Cantoblanco. Optará por hacer transbordo de trenes, pero teme que se puedan producir retrasos o problemas. "Esperemos que los trenes con los que tenemos que reconectar salgan de la misma vía y que no sea un descontrol de información", explica. Se enteró de que las estaciones sufrirían modificaciones en sus servicios gracias a los trabajadores de la estación de Atocha. "El jueves estuvieron explicándoselo a la gente que andaba por la estación", indica esta mujer.

Además de las alternativas que utilizar para paliar los efectos del corte de servicio, hay usuarios que están preocupados porque, ahora que han conseguido el abono gratuito, si eligen como alternativa el Metro van a tener que pagar el transporte. Sin embargo, una de ellas no será María José, puesto que ya tiene el abono. "Con el descuento tan grande que han puesto hasta junio, yo decidí coger el abono porque puedo usar también el Metro y los autobuses", asegura. Por ello, no tendrá ningún problema para poder cambiar el tipo de vehículo que utilice para ir a trabajar.

Patricia no tiene que coger a diario los trenes de las líneas afectadas, pero sí amigas suyas. Probablemente como alternativa utilizarán el Metro. Jorge Paris

Otra persona que espera en la misma vía para que llegue el tren para ir a la universidad es Patricia, a quien el cambio no le afecta, pero sí a sus amigas. "Yo vengo desde Torrelodones a Chamartín y de ahí a Comillas, así que no me afecta", asegura. Sin embargo, a muchas de sus amigas de clase sí que les supondrá un cambio y han estado compartiendo estos días qué alternativas van a usar para encontrar la mejor. "Para mí, la mejor alternativa sería coger Metro. Creo que es menos lío", asegura.

¿Y si utilizo la línea C4b?

Los trenes de la línea C4b circularán entre las estaciones de Colmenar Viejo y Chamartín. Por ello, los que quisieran continuar su trayecto sufrirán los mismos cambios que los de la C4a. Esto significa que será necesario subirse hasta los vehículos de las líneas C1, C2, C7 o C10 para llegar a Nuevos Ministerios y, así, retomar la línea C4 hasta el destino elegido.

¿Se puede ir en Metro?

Aunque desde Cercanías Madrid han informado de que se va a incrementar el número de trenes que circulen por las vías afectadas, con el objetivo de tratar de minimizar los efectos de las obras de remodelación en Chamartín, hay algunos que prefieren optar por otras alternativas. Una de ellas es el Metro. Y es que para llegar a Sol desde Chamartín, desde el norte de Madrid sería necesario utilizar la línea 1, lo que implica un tiempo extra de cerca de 15 minutos. En caso de preferir hacerlo desde Nuevos Ministerios, la mejor opción sería hacerlo cogiendo los trenes de la línea 6 hasta Cuatro Caminos, una parada, y de ahí las líneas 1 o 4 hasta Sol. Este trayecto duraría cerca de 20 minutos.

Si el cambio de Metro a Cercanías se hace en el trayecto del sur al norte, la mejor opción es en Atocha utilizar la línea 1 de Metro, lo que implican 4 paradas. Para llegar a Chamartín, habría que utilizar los mismos trenes, aunque las estaciones por las que pasa en su recorrido aumentarían hasta 15.