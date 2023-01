La psicóloga Lara Ferreiro en 'Espejo Público': "Lo que está claro es que Bárbara Rey era adicta a un gilipollas"

El estreno de Cristo y Rey, el biopic basado en la historia de Ángel Cristo y Bárbara Rey ha supuesto una auténtica revolución y ya mantiene a miles de espectadores pegados a la pantalla disfrutando de la historia de la vedette y el artista de circo.

Este viernes, Espejo Público ha comentado la entrevista que Sonsoles Ónega hizo a Bárbara Rey en Y ahora Sonsoles, donde la artista aseguró que Belén Cuesta, quien se encarga de encarnarla en la ficción, se había interesado mucho por ella: "Ha tenido mucho interés en acercarse a mí".

Además, la vedette apuntó que la actuación de Jaime Lorente como Ángel Cristo también era increíble: "Jaime es muy guapo, tiene unos ojazos. Ha conseguido captar y plasmar hasta los gestos". Desde el plató del matinal, los colaboradores han mostrado su opinión.

Así, el periodista Nacho Gay, ha comentado que Bárbara Rey no compaginó su relación con Ángel Cristo con la que mantuvo con el rey emérito Juan Carlos I. Por su parte, la psicóloga Lara Ferreiro ha apuntado: "Con 72 años es muy terapéutico hablar por primera vez, se ha marcado un 'shakirazo' con el medallón de la venganza, que se lo puso cuando estaba cabreada, claramente, con quien no nombra".

Además, Ferreiro ha agregado: "Me resultó muy raro que Bárbara, que es una loba como Shakira, se haya arrepentido de estar con una persona. Yo creo que es una mujer que tira para adelante. Yo creo que no le compensaba porque el arrepentimiento es una emoción que a mí, en ella, a mí no me cabía. Yo creo que lo que está claro es que Bárbara era adicta a un gilipollas", ha destacado la psicóloga, haciendo referencia al título de su libro.