La desaparición de un ser querido es uno de los episodios más duros que puede vivir una familia. La angustia de no saber dónde está esa persona es lo que ha vivido Juana con su hijo Francisco, que desapareció el pasado 21 de marzo de 2022.

Francisco estaba en casa jugando a la consola cuando avisó a su madre de que iba a solucionar un asunto. Desde ese momento, Juana no sabe nada de su hijo y, por ello, al ver que la investigación policial se paraba por orden de la justicia, decidió infiltrarse en los bajos fondos de la droga para tratar de conseguir algún dato acerca de su hijo.

Este viernes, Espejo Público ha hablado en directo con Juana, que cree que no se está investigando lo suficiente y, por ello, optó por meterse en lugares como la Cañada Real: "Él iba a veces por allí y fui a investigar con una persona de protección civil, amigos de él, mi familia... todo por descartar porque hay varios frentes abiertos en cuanto a la desaparición de mi hijo".

"Lo que sé es que mi hijo no se ha ido voluntariamente de casa. Salió con las llaves y un teléfono móvil que dejó de funcionar y a los tres meses se eliminó su foto de Whatsapp. Le dijo a su amigo que quedarían en media hora, el amigo le llamó quince minutos después y ya no funcionaba el móvil. Nunca más ha funcionado. Él no se ha ido, nadie se va de su casa con unas llaves, un móvil, dejando a sus perros, su vida, todo... Diez meses sin rastro de él, como si se le hubiera tragado la tierra", ha destacado Juana.

La mujer ha agregado que Francisco sufrió un robo en su casa en el que los ladrones se llevaron, entre otras cosas, droga y relojes: "La desaparición puede tirar por ahí, pero los jueces no dan el visto bueno a mirar el móvil de mi hijo, que lleva diez meses desaparecido, que no sabemos absolutamente nada de él. Que se pueda mirar su móvil, por favor".

Además, Juana ha declarado que sus sospechas se centran en que su hijo haya sido víctima de un ajuste de cuentas o que supiera quién robó en su casa y fuera a buscarle para reclamarle: "Yo creo que mi hijo está muerto y le han hecho desaparecer". La mujer ha agregado que puso la primera denuncia por desaparición 14 días después: "Archivaron la causa y Juan Manuel Medina envió alegaciones y he tenido que presentar tres denuncias, pero las echan para atrás y no dejan mirar el móvil por la protección de datos. Creen que se ha ido por su propia voluntad y no ven indicios de criminalidad".

"Él salió con el móvil y las llaves de su casa en el bolsillo y lo tiene, pero pueden ver dónde se apagó, quién le llamó o a quién llamó él", ha apuntado Juana. Desde el plató, una abogada ha destacado: "Si él se llevó el móvil, lo lógico es que se haga una investigación judicial porque ha pasado ya casi un año y no saben dónde está. ¿Qué pasa, que hay que darle por muerto para que el juez haga algo? No, hombre, por Dios, esto es inhumano". Juana, por su parte, ha añadido que la relación con su hijo era muy buena y que, en un año, la habría llamado.