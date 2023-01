Rocío Flores acude a la inauguración del museo de Ortega Cano: "Es mi familia y tengo derecho a venir"

Ortega Cano inauguró este jueves su museo en San Sebastián de los Reyes (Madrid), donde ha expuesto numerosos elementos taurinos que le han acompañado durante su extensa carrera. Y, como no podía ser de otra forma, en este evento tan importante, ha estado acompañado de su familia.

"No sé [si va a venir Ana María Aldón], no te puedo decir, no lo he hablado con ella", declaró en El programa de Ana Rosa sobre su exmujer. Quien sí estuvo fue su hija Gloria Camila, o Isabel Luna, cantautora con quien se rumorea que tendría una relación. Sin embargo, la asistente que la prensa no esperaba era a Rocío Flores.

Aunque la influencer es nieta de Rocío Jurado, no lo es del diestro, sino de Pedro Carrasco, ya que el campeón de boxeo era el padre de Rocío Carrasco. Aun así, la joven de 26 años no conoció esa relación, solo vivió la de su abuela con Ortega Cano, por lo que siempre formó parte de su familia, aunque no compartan sangre. De hecho, tiene una estrecha amistad su tía, Gloria Camila.

Por este motivo, Rocío Flores no quiso perderse este acto tan importante para el torero y, en declaraciones a Europa Press, defendió que su presencia en la inauguración del museo no era ninguna indirecta ni pulla a nadie, simplemente estaba apoyando al que considera su familia.

"Tampoco tengo que dar muchas más explicaciones. He venido porque me ha apetecido, es mi familia y tengo todo el derecho a venir", declaró. "He venido a ver a mi familia y punto pelota. No tengo necesidad de venir para nada más".

Además, la hija de Rocío Carrasco sostuvo que no quería comentar nada sobre Olga Moreno, pero si le deseaba "toda la felicidad", pues sigue considerándola parte de su familia: "Es la madre de mi hermana y con eso lo he dejado muy claro, no tengo nada que decir".

También tuvo buenas palabras para Antonio David, del que dice que "es un padre 10" y está "muy orgullosa de él".