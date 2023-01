¿Y por qué la reforma de pensiones de Macron está provocando una reacción social tan fuerte entre los franceses?

Emmanuel Macron pasó la mañana del jueves en Barcelona, cosa que siempre está bien, y de pasó se ahorró el ruido de París, que este jueves era mucho. Mientras el presidente francés y sus ministros se reunían en Barcelona con sus homólogos españoles, cientos de miles de personas salían a las calles de las principales ciudades de Francia.

Protestaban contra la reforma de pensiones impulsada por el Gobierno y que plantea, entre otras medidas, elevar la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. Más de un millón de personas se manifestaron contra la propuesta de ley del Ejecutivo galo.

Dice Macron que no es para tanto; que Francia va con "retraso" en este tema en comparación con el resto de Europa; y que la reforma es "justa y responsable". Pero la indignación y la determinación de los sindicatos es amplia y, en una inusual muestra de unidad, los ocho principales están respaldando estas movilizaciones, de los tradicionales de izquierdas a los más centristas.

Agir vite et fort le 19 tous ensemble pic.twitter.com/G0TtTM2Wd6 — La CGT (@lacgtcommunique) January 11, 2023

No salen las cuentas, dice el Gobierno

Francia es uno de los países de la Unión Europea con la edad de jubilación más baja. El presidente francés ya intentó sacar adelante la reforma de las pensiones en 2019, pero entonces llegó la pandemia y el propósito quedo paralizado. Ahora Macron lo vuelve a intentar.

Su objetivo es equilibrar las cuentas en las arcas del Estado. Para ello pretende, por un lado, subir la edad de jubilación de 62 a 64 años; y por otro, que para disfrutar de una pensión completa se hayan cotizado 43 años y no 42 como hasta ahora. La propuesta original iba aún más allá: pretendía que los trabajadores franceses se jubilaran a los 65 años.

El plan de la primera ministra francesa, Élisabeth Borne, plantea recortes en la mayoría de los "regímenes especiales" en los próximos años. Éstos procuran condiciones más generosas a los empleados de los ferrocarriles o de los sistemas electrico y gasístico.

En un país con esperanza de vida cada vez mayor (...) y con menos trabajadores en activo y más jubilados, si queremos un pacto justo entre generaciones, hay que proceder a esta reforma"

El proyecto del Gobierno habla también de subidas de las pensiones. Los dos millones de jubilados actuales recibirán un aumento hasta igualar el salario mínimo francés (SMIC), mientras que los futuros jubilados recibirán una pensión igual al 85% del SMIC.

Menos trabajadores en activo y más jubilados

Para el Ejecutivo hacer estos cambios es urgente porque, argumentan, el sistema de pensiones ya es deficitario. Y lo es en un país con la población cada vez más envejecida, como ocurre en toda la UE. "En un país con esperanza de vida cada vez mayor (...) y con menos trabajadores en activo y más jubilados, si queremos que el pacto entre generaciones sea justo, hay que proceder a esta reforma", explicaba Macron desde Barcelona este jueves a preguntas de los periodistas.

Buena parte de las protestas se refieren a los trabajos menos cualificados, con mayor exigencia física y coste sobre la salud

Los sindicatos no quieren cambios. Su argumentario se refiere muy especialmente a los trabajos menos cualificados, de mayor exigencia física, que tienen un coste sobre la salud de los empleados y que reducen la esperanza de vida. Gran parte de las protestas de estos días se centran en ellos.

Nous devons redonner toute leur place aux seniors en entreprise.



L’index présenté dans notre projet permettra d’évaluer les pratiques des entreprises.



Nous proposons aussi un dispositif pour aménager les fins de carrière : la retraite progressive. pic.twitter.com/r22Y8E0R3C — Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) January 14, 2023

Precisamente, el plan gubernamental incluye exenciones para los "cuidadores", las personas con discapacidad y para profesiones "activas" como el ejército y los bomberos. Además, propone exenciones para las personas que empiezan a trabajar antes de los 20 años.

La incierta decisión del Parlamento

Según el presidente galo, la propuesta "se presentó de forma democrática" y será protagonista de un debate en el legislativo "que permitirá expresarse a todos los partidos". Por supuesto, pero el partido de Macron (República en Marcha), ya no tiene mayoría absoluta en la Asamblea.

Así que el presidente se enfrenta a un dilema. Para que el Parlamento apruebe la reforma necesita el apoyo de los conservadores, absolutamente opuestos a los sindicatos. Pero si escucha a los sindicatos y aligera su propuesta podría perder los votos de la derecha; hacer caso a los conservadores podría suponer semanas y semanas de huelga.

Macron no durará, porque ha perdido la batalla de convencer a la gente", afirma Mélenchon

No hay duda de la postura de la izquierda. Su líder, el excandidato presidencial Jean-Luc Mélenchon, ha advertido asegura que Macron "no durará", porque ha perdido la "batalla" de "convencer a la gente". La reforma, a su juicio, "no tiene sentido". Pero también la ultraderecha. Marine Le Pen aboga por "combatir" una reforma que considera "injusta y brutal".

📸 Superbe manifestation marseillaise ce matin avec 140 000 personnes présentes pour défendre nos retraites. Merci pour votre accueil et votre énergie.



On continue !#greve19janvier #Marche21Janvier pic.twitter.com/ftn2Jno8tB — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) January 19, 2023

En todo caso, hay que recordar que Macron ganó la reelección en 2022 y los cambios en el sistema de pensiones fueron un pilar central de su campaña. Y si el Legislativo le da calabazas, el presidente siempre podría elegir el camino 'directo': un artículo de la Constitución permite que los proyectos de ley se aprueben sin votación.

Cambios que vienen de lejos

Jacques Chirac y Nicolas Sarkozy. Horacio Villalobos / EFE

En 1995, el presidente era el centrista Jacques Chirac. Tres semanas de huelgas consiguieron que el Gobierno dejara a un lado sus planes de suprimir los sistemas de pensiones sectoriales en el país y aumentar la edad de jubilación.

Los ocho principales sindicatos han fijado para el 31 de enero una nueva convocatoria de huelga

En cambio, las protestas no sirvieron de nada quince años después cuando Nicolas Sarkozy sí logró atrasar el jubilación de 60 años a 62, la edad actual.

Mientras llega el debate parlamentario, las movilizaciones de ese jueves se van a repetir. Los ocho principales sindicatos han fijado una nueva convocatoria de huelga para el próximo 31 de enero.